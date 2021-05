Sammaurese-Rimini: arbitra Gianmarco Vailati di Crema

🔊 Ascolta l'audio

In campo quattro gironi ed i recuperi degli altri raggruppamenti in una domenica che potrebbe decretare altri verdetti. Il 30 maggio alle ore 16.00 si disputano le gare della 14^ giornata di ritorno del Girone G, la 15^ del B e H, la 17^ del C. Sempre domenica si giocano nove recuperi dei gironi A, D, F e I.

Le partite del Girone E ed F Trastevere-Siena e Vastogirardi-Castelnuovo Vomano, in programma il 30 maggio, sono state rinviate rispettivamente al 2 giugno e a data da destinarsi per situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati nei giorni precedenti o perché il numero di calciatori risultati positivi al test effettuato in settimana sono superiori a tre.

I cambi di orario: alle ore 14.30 prendono il via Nocerina-Muravera e Lanusei-Savoia (Girone G), alle 15.00 Olympia Agnonese-Porto S. Elpidio (F), Carbonia-Afragolese sul campo di Is Collus di Santadi (Su), Nola-Sassari Latte Dolce e Torres-Cassino (G).

Domenica 30 maggio Sportitalia trasmetterà in diretta la partita della 32^ giornata del girone H Molfetta-Fidelis Andria in programma alle 16.00 allo stadio comunale “Paolo Poli”. La gara sarà visibile sul canale 60 del digitale terrestre, in HD sul canale 560, in modalità HbbTV e streaming, su smartphone android e iphone scaricando l’app gratuita Sportitalia. Per chi si fosse perso l’appuntamento o volesse rivedersi la partita è disponibile on demand sul sito Sportitalia oppure scaricando l’app gratuita.

La gara del Girone G Monterosi-Latina sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti e su quella del club di casa.

Tutte le partite di questo turno saranno trasmesse in diretta streaming sui canali web e social ufficiali delle società.

Verificato che, successivamente alla calendarizzazione delle gare di recupero, a causa di intervenute nuove positività di calciatori e dei provvedimenti di isolamento disposti dalle Autorità Sanitarie competenti relative a società le cui gare di recupero erano già state programmate, è necessario assicurare che la fase finale del Campionato di Serie D, per quanto possibile, in relazione alla permanente situazione di emergenza sanitaria, si debba svolgere in condizioni di parità tra le società partecipanti; tenuto conto che, conseguentemente, deve essere comunque privilegiata la programmazione delle gare di recupero dei gironi interessati con le necessarie modifiche unitamente al calendario del Girone E: Il Dipartimento Interregionale ha riformulato il calendario del girone E ed il programma dei recuperi del 2 giugno.

La 14^ giornata di ritorno dell’E viene posticipata dal 2 giugno al 6 giugno, la 15^, 16^ e 17^ si giocano il 9, 13 e 16 giugno.

Clicca QUI per il calendario del girone E in formato pdf

Il Riassunto della stagione

Girone di Ritorno

30 maggio 14^ giornata Girone G – 15^ giornata Gironi B, H – 17^ Girone C

6 giugno 14^ giornata Girone D, E e F – 15^ Giornata Girone G – 16^ giornata Gironi A, B, H (17^ Girone A – 18^ Girone C)

9 giugno (mercoledì) 15 Giornata Girone E – 16^ G

13 giugno 15^ giornata Gironi D, F e I – 16^ giornata Girone E ed F – 17^ giornata Gironi A, B, G, H – 19^ Girone C

16 giugno (mercoledì) 16^ giornata Gironi D, F e I – 17^ giornata Girone A ed E

20 giugno 17^ giornata Gironi A, D, F e I

Per conoscere tutti i dettagli consulta il Comunicato Ufficiale N. 172.

Le designazioni arbitrali

Girone B: Villa Valle-Desenzano Calvina (Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata), Seregno-Brusaporto (Alessandro Silvestri di Roma 1), Real Calepina-Sporting Franciacorta (Enrico Eremitaggio di Ancona), Breno-Casatese (Stefan Arnaut di Padova), Caravaggio-Virtus Ciseranobergamo (Silvio Torreggiani di Civitavecchia), Tritium-Scanzorosciate (Marco Marchioni di Rieti), Crema-Fanfulla (Fabio Rosario Luongo di Napoli), Vis Nova Giussano-Sona (Guido Verrocchi di Sulmona), Nibionnoggiono-Ponte S. Pietro (Simone Gavini di Aprilia).

Girone C: Luparense-Montebelluna (Angelo Tomasi di Lecce), Manzanese-Mestre (Francesco D’Eusanio di Faenza), Caldiero Terme-Union San Giorgio Sedico (Valentina Finzi di Foligno), Adriese-Union Clodiense (Deborah Bianchi di Prato), Virtus Bolzano-Union Feltre (Domenico Castellone di Napoli), Cartigliano-Trento (Federico Muccignato di Portogruaro), Campodarsego-Belluno (Senthuran Lingamoorthy di Genova), Chions-Este (Daniele Aronne di Roma 1), Cjarlins Muzane-Ambrosiana (Gabriele Totaro di Lecce), Delta Porto Tolle-Arzignano (Francesco Burlando di Genova).

Girone G: Insieme Formia-Arzachena (Luca De Angeli di Milano), Nocerina-Muravera (Aleksandar Djurdjevic di Trieste), Carbonia-Afragolese (Claudio Allegretta di Moldetta), Monterosi-Latina (Dario Duzel di Castelfranco Veneto)[Live Fb LND], Vis Artena-Gladiator (Domenico Leone di Barletta), Lanusei-Savoia (Fabrizio Pacella di Roma 2), Torres-Cassino (Giuseppe Sassano di Padova), Nola-Sassari Latte Dolce (Gabriele Restaldo di Ivrea), Team Nuova Florida-Giugliano (Fabrizio Carsenzuola di Legnano).

Girone H: Puteolana-Brindisi (Kevin Bonacina di Bergamo)[Studio 100], Sorrento-Casarano (Davide Gandino di Alessandria)[Canale 85], Picerno-Real Aversa (Dario Di Francesco di Ostia Lido), Bitonto-Gravina (Abdoulaye Diop di Treviglio), Audace Cerignola-Fasano (Simone Nuzzo di Seregno), Lavello-Nardò (Matteo Frosi di Treviglio), Francavilla-Taranto (Giuseppe Vingo di Pisa)[Canale 85], Molfetta-Fidelis Andria (Giuseppe Romaniello di Napoli)[Sportitalia], Portici-Team Altamura (Alfredo Iannello di Messina).

Recuperi

Girone A: Sanremese-Sestri Levante (Davide Giacometti di Gubbio)

Girone D: Fiorenzuola-Progresso (Costantino Cardella di Torre del Greco), Sammaurese-Rimini (Gianmarco Vailati di Crema)

Girone F: Aprilia-Real Giulianova (Bruno Spina di Barletta) e Olympia Agnonese-Porto S. Elpidio (Luca Selvatici di Rovigo).

Girone I: Santa Maria Cilento-Licata (Riccardo Gagliardini di Macerata), Dattilo-Città S. Agata (Simone Pistarelli di Fermo), Roccella-Biancavilla (Gianluca Natilla di Molfetta), Rotonda-Acireale (Cristian Robilotta di Sala Consilina).