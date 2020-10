Ufficiale: Rimini-Aglianese rinviata a data da destinarsi

È ufficiale il rinvio della partita Rimini-Aglianese, in calendario domenica prossima allo stadio “Romeo Neri”. Il rinvio è dovuto ai casi di positività al Covid riscontrati nella rosa della compagine toscana.

Nel caso la gara si fosse giocata sarebbe stata trasmessa da Sportitalia.

LA COMUNICAZIONE DELLA LND

La Lega Nazionale Dilettanti a seguito della richiesta inoltrata dalla Aglianese, preso atto della documentazione allegata, proveniente da strutture pubbliche e, segnatamente dall’HUB ATI, tenuto conto altresì del protocollo predisposto dalla ASL competente per territorio e comunque dei provvedimenti e delle indicazioni provenienti dalle autorità sanitarie, per cause di forza maggiore la gara RIMINI-AGLIANESE in programma il 1° novembre 2020 e valida per la 6a giornata di andata del campionato di Serie D 2020/21, è rinviata a data da destinarsi.