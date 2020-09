Per l'Asd femminile Riccione trasferta di Coppa Italia a Civitanova Marche

Domenica 27 settembre con fischio d’inizio alle 15:30 si disputa presso il campo sportivo “Comunale Civitanova Alta” la seconda giornata del triangolare di Coppa Italia di serie C con la sfida in programma tra la Vis Civitanova ed il Riccione.

Le romagnole, reduci dalla sconfitta di misura subita in casa per 1-0 ad opera della Jesina, sono attese alla prova del riscatto contro la matricola marchigiana al debutto stagionale.

Di seguito le dichiarazioni pregara del portiere Sonia Meletti: “Proveniamo da una sconfitta di misura, in una gara dove non abbiamo disputato una buona prestazione, consapevoli dei tanti margini di miglioramento, in virtù di alcune giocatrici ancora infortunate (vedi il nostro capitato Rodriguez) che speriamo si riprenda al meglio per l’inizio del campionato. Abbiamo tanti innesti arrivati in stagione con un nuovo mister e un rinnovato staff che saprà in queste partite capire la qualità delle ragazze e sfruttare al meglio ognuna di loro. Domenica andremo in campo sicuramente con l’obiettivo di mettere in pratica quello che il mister ci sta trasmettendo, animati da voglia di riscatto e desiderio di vincere la partita”.

Ufficio stampa

Asd femminile Riccione