Impegni agonistici su vari fronti per gli allievi e lo staff tecnico della Galimberti Tennis Academy

La stagione agonistica è finalmente ripartita, entrando subito nel vivo, e dunque è un inizio estate davvero intenso per lo staff della Galimberti Tennis Academy.

In questa prima settimana di luglio gli allievi e i rispettivi tecnici sono infatti impegnati in contemporanea su più fronti, a cominciare dal 7° trofeo “Itas”, torneo nazionale Open del Circolo Cittadino di Jesi (4.000 euro di montepremi) in cui tra i protagonisti più attesi figurano il 2.3 pesarese Federico Bertuccioli e il francese Anthony Turchi e nella gara femminile la 2.4 Andrea Maria Artimedi.

Sempre nelle Marche, nelle qualificazioni regionali Under 16 in corso a Macerata, sono in campo Davide Brunetti e Filippo Tombesi.

Rimanendo in ambito giovanile, nel torneo in svolgimento sui campi dello Sporting Club Misano Sveva Azzurra Pansica – reduce dal successo nel torneo nazionale di terza categoria del Circolo Tennis Fermignano – è la prima testa di serie nel tabellone Under 14 femminile, categoria nella quale sono presenti anche Sara Totorizzo e a livello maschile Carlo Bruni.

Le due ragazze allieve di Giorgio Galimberti (fra poco più di due mesi l’ex davisman azzurro si trasferirà a Cattolica con la sua Academy) sono iscritte anche al trofeo “Ricominciamo”, appuntamento giovanile del Maretennis

Bellaria, dove scendono in campo anche Asia Riminucci, Sevan Bottari e Davide Liberati, questi ultimi in cima al seeding del tabellone under 16.

Proprio Bottari è stato il primo a qualificarsi per il tabellone finale nel torneo Open maschile del Circolo Tennis Venustas di Igea Marina, il trofeo “Il Ritorno” (1.000 euro di montepremi), regolando 6-3 6-2 Alessandro Sartori. In questa competizione sono presenti anche Francesco De Paoli, Luca Cramarossa, Igino Celiberti, Davide Liberati e Diego Bravetti.

Ufficio stampa Galimberti Tennis Academy

Alessandro Giuliani