Gabriele Ceccarelli è il nuovo allenatore degli Angels Santarcangelo

Presentato questa mattina il nuovo coach degli Angels Basket Santarcangelo, che hanno presentato richiesta per partecipare al campionato di serie C Silver 2020/2021. Il nuovo allenatore sarà il riminese Gabriele Ceccarelli.

Maurizio Fabbri, presidente Angels Santarcangelo: “Voglio ribadire che per il Basket Santarcangelo targato Dulca dell’amico Roberto Fabbri il settore giovanile sarà sempre la cosa più importante. Quest’anno parteciperemo a due campionati nazionali. Per questo devo ringraziare Paolo Carasso, che è riuscito a portare Massimo Bernardi per l’Under 16 di Eccellenza. Oggi presentiamo un altro grande allenatore: Gabriele Ceccarelli, che negli ultimi quattro anni ha allenato in A2 e che ha abbracciato il progetto. Gabriele si occuperà degli Under 18 di Eccellenza e della prima squadra, che molto probabilmente sarà in C Silver”.

Paolo Carasso, responsabile Settore Giovanile Angels Santarcangelo: “È un momento importantissimo per noi Santarcangelo Basket targato Angels. Da sempre Maurizio Fabbri ha inserito alla base del suo progetto il concetto che per fare dei grandi giocatori bisogna creare un grande staff tecnico. Questo me lo ha detto dal 2004 ed è sempre stato. Sono passati dalla nostra società allenatori importantissimi. Adesso dopo aver aiutato a crescere la realtà di Rinascita, si è voluta fare un regalo. Grazie a Roberto Fabbri di Dulca, a Maurizio Fabbri, siamo andati a scegliere il miglior allenatore che c’è sulla piazza: Gabriele Ceccarelli”.

Roberto Fabbri, titolare di Dulca: “Sono molto contento di essere entrato in questa avventura. Uno che vuole cimentarsi in una realtà a Santarcangelo, vicino a casa, vuol dire che crede nel progetto. Non è facile lavorare con i ragazzi, serve una capacità diversa. È importantissimo avere una testa che diriga le sue membra nel modo migliore”.

Gabriele Ceccarelli, nuovo coach Angels Santarcangelo: “Mi ero quasi deciso a restare fermo fino a settembre. Per me la categoria non è importante. Ringraziando Maurizio e Paolo, e Roberto Fabbri, che è sempre vicino agli Angels, sono contento di essere in questa famiglia”.

Paolo Carasso: “La certezza non ce la dà nessuno. Noi abbiamo fatto richiesta. L’ok definitivo ce lo possono dare solo i consigli regionali delle due regioni. Il diritto lo avremmo nella regione Marche, ci siamo trovati benissimo. D’altra parte Santarcangelo fa parte dell’Emilia Romagna e quindi se ci fosse l’opportunità la coglieremmo al volo per tornare a casa”.

Gabriele Ceccarelli: “Sui noi stiamo valutando chi vuol prendere parte a questo progetto. Per lo stile negli anni ho imparato una cosa: è meglio si moduli l’allenatore alla squadra che la squadra all’allenatore. A me piace molto il post basso o mi piace molto correre, ma è inutile fare il post basso se non si può o andare in ritmo se non si hanno le caratteristiche. L’importante è centrare vittorie, rimodulandomi sui giocatori che avrò a disposizione”.

Paolo Carasso: “La durata dell’accordo con Cecca è di una stagione. Racconto un aneddoto: prima della cavalcata con Massimo (Bernardi, ndr), oggi al posto di Massimo ci sarebbe Cecca. Cecca non se l’è sentita, voleva affrontare campionati di vertice, ha fatto un passo indietro. Credo sia un po’ più Cecca che ci ha scelto, si è ricordato di quattro anni fa quando è venuto meno a quello che c’eravamo detto di parola per ridarmi dietro qualcosa e di questo sono stato molto contento. Ha fatto intanto quattro anni importanti. Nel primo incontro sono stato io a spingerlo via, disincentivandolo a scegliere Santarcangelo, per avere la certezza che questa volta lo voleva davvero. Per questo un anno. È chiaro che da noi chi lavora bene rimane. Se tutto va come deve andare ci auguriamo di prolungare questo contratto per altri anni. Nel momento di maggiore difficoltà Santarcangelo, che ha anche Massimo Bernardi, e sarà coinvolto anche Franco Foschi, fa una scelta forte. Di fronte a questo nostro impegno, a questa nostra volontà ci siamo sentiti di voler aprire la porta anche a Stargiotti e agli Amici degli Angels, loro in questi anni si sono impegnati dal punto di vista economico e nello sforzo di stare in palestra. Nella filosofia di riavvicinarsi alle famiglie santarcangiolesi stiamo dialogando con loro. Per fare un matrimonio bisogna essere in due, da parte nostra c’è la volontà. È chiaro che bisogna essere in linea con gli obiettivi”.

Gabriele Ceccarelli: “Per far crescere dei ragazzi, per farli sbagliare, non bisogna mettere a livello mediatico la pressione che sia una stagione da vincere. Si può stare al vertice, ma l’obiettivo è far crescere i ragazzi. Le due cose sarebbero perfette insieme: vincere e far crescere i giovani. Credo la priorità sia far crescere e dare spazio ai ragazzi. Le annate saranno 2003 e 2004, i 2002 non saranno ammessi. Nell’idea iniziale c’era di avere tre 2002. Sarà un campionato quello under 18 secondo me molto duro perché credo rimanga il principale campionato giovanile a livello italiano e credo che se i ragazzi si concentrano su un campionato sia meglio. Meglio farne uno fatto bene che disperdere le energie su più cose.

La squadra sarà del territorio”.

Paolo Carasso: “Teniamo conto che sia l’Under 16 che l’Under 18 saranno le squadre di RBR, quindi avremo l’opportunità di attingere anche dalle due nuove società del Basket Rimini”.

Gabriele Ceccarelli: “Il mio vice sarà Bronzetti per l’under 16 e Brienza per l’under 18”.

Paolo Carasso: “Gli Angels sono esplosi a livello di tesserati. È partito Fluxo e in una settimana abbiamo supero i 300 tesserati. È partito il centro estivo e abbiamo già 50 iscrizioni. Nella specializzazione eravamo partiti con un totale di 48. Le grandi richieste che ci arrivano da tutta la Romagna mi hanno costretto a raddoppiare i numeri ed avere delle riserve a casa. Il minibasket ha superato le 250 unità, il settore giovanile, che conta 11 squadre. I tesserati sono oltre 260. In questo momento Santarcangelo credo sia molto più di una società sportiva che fa attività giovanile”.

Roberto Fabbri: “C’è posto per tutti, per chi si vuole divertire e chi vuole diventare giocatore. Tutti devono avere un sogno”.

Maurizio Fabbri: “Con la Santarcangiolese Basket ci siamo visti una decina di giorni fa. Ho detto che avremmo chiuso le incomprensioni del passato, sta a loro dirci se la nostra proposta gli sta bene. E gli abbiamo dato una scadenza perché ci devono dare una mano subito”.

Paolo Carasso: “Sulla ripartenza Federazione e Lega ci fanno capire che c’è la volontà di anticipare i tempi, anche sul discorso di poter assistere alle partite rispetto a dicembre. I Comitati regionali non hanno mai ufficializzato niente, ma la Federazione sta lavorando per ripartire per settembre. Nessuno ci può dare la certezza, però ho visto più possibilità per la ripartenza a settembre.

Quest’anno pensavamo di fare le tre di Eccellenza e le due di Elite (under 13 e under 14), che fa IBR. Il campionato under 15 Eccellenza si farà, si è già trovato l’accordo con la società, che lo ufficializzerà, under 16 e 18 a Santarcangelo”.