Fissata al Tar il 14 luglio la discussione sulle domande proposte dalla Rimini Calcio

Il Rimini F. C. rende noto che il Tar del Lazio, pur non avendo accolto la richiesta di sospensione cautelativa dei play-out avanzata nel ricorso presentato dall’avvocato Cesare Di Cintio, ha comunque fissato l’udienza al 14 luglio prossimo per discutere in merito alle domande proposte dalla società biancorossa.

Sergio Cingolani

Ufficio stampa e comunicazione Rimini F. C.

Fin qui la nota ufficiale della Rimini Calcio. Il club biancorosso oltre alla sospensione dei play out ha chiesto la riammissione al campionato di serie C poiché dichiarato retrocesso senza aver disputato undici partite, con quindi ancora 33 punti a disposizione per centrare la salvezza.

Nel provvedimento il Tar del Lazio di fatto sostiene di non poter bloccare i play out, ma di essere pronto a riammettere in C il Rimini se nella trattazione del 14 luglio dimostrerà di avere ragione.