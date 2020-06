Claudio Montanari non è più il presidente dell'ACD Gambettola

Claudio Montanari lascia la presidenza del Gambettola. L’annuncio lo ha dato lo stesso Montanari sul suo profilo Facebook.

“Quel giorno prima o poi doveva arrivare purtroppo. Ma fa parte del gioco e bisogna guardare avanti. Grazie ACD Gambettola per avermi dato la possibilità di entrate in questo mondo appassionante che si chiama calcio e del quale sono innamorato fin da bambino. Ho giocato per questa squadra da ragazzino, ne sono diventato sponsor da imprenditore e quattro anni fa ne sono diventato presidente.

Devo ringraziare per questa fantastica avventura, che rifarei mille volte, il direttore Raffaele Del Vecchio, che fu il primo a capire che avevo passione e competenze per ricoprire quel ruolo. Ringrazio il direttore generale Angeli, che mi ha dato l’incarico. Ringrazio i due presidenti storici che hanno fatto la storia del Gambettola negli ultimi vent’anni: Paolo Screpis e Marco Sfienti, ai quali la città di Gambettola dovrebbe fare monumento per gli investimenti che hanno fatto. Ringrazio i soci e i consiglieri che si sono sobbarcati con noi per quattro anni tutti i problemi solo per amore verso questi colori.

Ringrazio tutti i giocatori, staff tecnici e magazzinieri che, come me, hanno sempre avuto a cuore il Gambettola ed hanno sempre tenuto alto l’onore della nostra squadra.

Il Gambettola ce l’ho nel cuore e nessuno mai potrà cancellare l’amore che ho e che avrò sempre per questi colori.

Mi auguro che il mio successore possa tenere alto il nome della nostra squadra e che la possa portare sempre più in alto, dove il Gambettola merita.

Arrivederci Bosch, ti avrò sempre dentro di me in ogni momento e in ogni stadio in cui andrò. Non potrò mai dimenticarti.

