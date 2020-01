Ufficiale: Ettore Mendicino è un giocatore della Rimini Calcio

Giornata ricca di movimenti in entrata in casa Rimini Calcio. Dopo Francesco Agnello e Antonio Letizia, la società annuncia anche la firma dell’attaccante Ettore Mendicino.

Il Rimini F. C. rende noto di aver perfezionato, in data odierna, il passaggio in biancorosso dell’attaccante, classe ’90, Ettore Mendicino. Cresciuto nel settore giovanile della Lazio, proprio con la società capitolina ha esordito in Serie A nel campionato 2008-09 scendendo in campo in 4 occasioni.

La stagione seguente il passaggio al Crotone, in cadetteria, dove ha totalizzato 21 presenze e realizzato 2 reti. A seguire un campionato con la casacca dell’Ascoli, sempre in Serie B, per un totale di 24 gettoni di presenza e 3 gol mentre nella stagione 2011-12 ha indossato le casacche di Gubbio, nella medesima categoria, mettendo a referto 13 presenze e 2 reti, poi quella del Taranto, in C1, scendendo in campo in 7 occasioni. A seguire tanta esperienza in Serie C. Nel gennaio 2013 con la maglia del Como, con 16 presenze e 6 gol, poi il biennio a Salerno per un totale di 48 partite e 13 centri. Nel campionato 2015-16 si è diviso tra Siena e Arezzo per complessive 27 presenze e 5 gol.

La stagione successiva ancora con la casacca dei bianconeri toscani, con 22 partite e 4 reti, poi il passaggio a Cosenza dove ha messo a referto 14 presenze e realizzato 5 gol. Sempre con la casacca dei calabresi ha giocato la prima parte del campionato successivo scendendo in campo 19 volte e segnando 3 reti, poi l’esperienza a Monza dove ha giocato 15 partite andando in rete in una occasione. Nell’ultimo anno e mezzo ha indossato la casacca del Monopoli per un totale di 28 gettoni di presenza e 3 centri.

A Ettore, che si è legato al biancorosso sino al termine della stagione con rinnovo automatico in caso di salvezza, un grande in bocca al lupo per la nuova esperienza a Rimini.

