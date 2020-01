Rimini Calcio. L'attaccante del Monopoli Ettore Mendicino vicino alla firma

La Rimini Calcio è ad un passo dall’attaccante Ettore Mendicino, classe ’90, in uscita dal Monopoli (società di serie C girone C con la quale quest’anno ha collezionato solo tre presenze). Si tratta di una seconda punta con un record di gol stagionali di otto (con la Salernitana nella stagione 2013/2014), ma le cui caratteristiche si sposano bene con quelle di Gerardi, con il quale tra l’altro ha già giocato la passata stagione.

Un rinforzo in attacco ai biancorossi serve vista la partenza di Tomi Petrovic ed il possibile ritorno alla Reggio Audace di Luca Zamparo.

