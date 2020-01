Rimini Calcio. Idea Rossetti per il centrocampo. Oggi giocherà titolare nell'Avellino

La Rimini Calcio lo aveva cercato quindici giorni fa, ma sembrava un’operazione destinata a non andare in porto. Adesso invece si potrebbe concretizzare: Matteo Rossetti potrebbe approdare in biancorosso. L’emergenza a centrocampo dell’Avellino lo farà giocare titolare oggi nella sfida tra i ragazzi di Capuano ed il Teramo. Con ogni probabilità sarà la sua ultima partita con i lupi d’Irpinia, il suo futuro sarà poi in maglia a scacchi.

Nato a Saluzzo (CN), ben strutturato fisicamente (è alto 1,91 m.), Rossetti è il centrocampista individuato dal direttore sportivo del Rimini FC, Ivano Pastore, per dare ulteriore sostanza al reparto mediano. Dalla Campania danno l’accordo già fatto sia con l’entourage del giocatore che con la società irpina.

