Rimini Calcio, avanti con Colella in panchina. Ferrani vuole andare via

Dopo le parole criptiche di Giovanni Colella nel post partita di Rimini-Vicenza 1-3 (leggi la notizia), la società biancorossa confermerà la fiducia al tecnico veneto, che si è incontrato oggi con il presidente Giorgio Grassi.

Manuel Ferrani è deciso invece a lasciare la maglia a scacchi. Il difensore riminese, già finito nel mirino nelle scorse settimane di Virtus Verona, Alma Juventus Fano e altre società, dopo il battibecco di sabato con il presidente Grassi, aveva chiesto di non essere convocato per la partita con la capolista e di essere ceduto nella finestra di gennaio. E nelle ore successiva sembra non aver avuto ripensamenti.