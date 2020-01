Asd Femminile Riccione, trasferta insidiosa a Pontedera

Domenica 12 gennaio con fischio d’inizio alle ore 14:30 va in scena al campo sportivo nuovo Marconcini la sfida valevole per l’undicesima giornata del girone C di terza categoria tra Pontedera e Riccione, anteprima della gara secca ad eliminazione diretta dei quarti di Coppa Italia in programma in riviera il 2 Febbraio.

Le romagnole, reduci dal pareggio interno per 2-2 con la Res Women, sono terze in graduatoria con 20 punti, in virtù di 6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Le toscane, invece, non disputano una gara ufficiale di campionato dal 15 Dicembre, allorquando surclassarono con un perentorio 7-0 la malcapitata Imolese; in classifica occupano il secondo posto con 23 lunghezze, avendo collezionato 7 successi e 2 pareggi, con una gara da recuperare in casa dello Spezia (non disputata nella scorsa giornata). Arbitrerà l’incontro il sig. Di Benedetto di Novi Ligure.

Presentazione della gara affidata all’esperto portiere Sonia Meletti, nel mondo del calcio da più di 30 anni, arrivata a Riccione 4 anni orsono, dopo aver militato in varie squadre tra serie b e a2.

Di seguito le sue dichiarazioni: “Arriviamo da un pareggio con la Res Women consapevoli della nostra forza e delle nostre potenzialità, stiamo preparando al meglio la partita, puntando ad ottenere un buon risultato. Tra poco ritroveremo difronte le nostre avversarie in gara secca in un’altro torneo ma per noi non ci sono incontri meno importanti sulla carta, la coppa è sicuramente uno stimolo in più per fare bene e per maturare. Con la mia

compagna di reparto Giorgi ho un buon rapporto, non vorrei parlare di dualismo ma di un cambio generazionale, cercando di portare e di trasmettere la mia esperienza sul rettangolo di gioco”.

Serie C girone C

11^ giornata (ultima di andata)

Arezzo-Spezia

Bologna-Torres

Res Women-Imolese

Pistoiese-Grifone

Pontedera-Riccione

San Miniato-Jesina

Classifica

Torres 28

Pontedera 23

Riccione 20

Res Women-Jesina 17

Pistoiese 13

San Miniato-Spezia-Arezzo-Bologna 10

Grifone 7

Imolese 1

Pontedera e Spezia 1 gara in meno

