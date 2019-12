Imolese-Asd femminile Riccione 1-2

IL TABELLINO

Imolese: Fara, Manara, Cavarra, Guede (84’ Valuta), Finotello, Polidori, Iraci, Mozzillo, Nahi, Dubbioso (92’ Collina), Valenti.

Asd femminile Riccione: Giorgi, Amaduzzi A. (77’ D’Aprile), Maccaferri (61’ Dominici), Gostoli, Rodriguez, Amaduzzi M. (70’ Barocci), Marcattili (91’ Sommella), Perone, Abouziane, Antolini, Russarollo (61’ Borico).

Marcatori: 8’ Polidori (Im), 10’ Marcattili (Ri), 57’ Antolini (Ri).

Ammonite: Dominici, Rodriguez.

CRONACA E COMMENTO

Un Riccione cinico e concreto porta a casa l’intera posta in palio, superando in rimonta l’Imolese nell’atteso derby romagnolo; gara in salita per le biancoazzurre che dopo aver subito la rete dello svantaggio, reagiscono bene giungendo al pareggio con Marcattili su punizione; nella ripresa la rete del vantaggio ad opera di Antolini che decreta la vittoria per 2-1; da applausi la prestazione dell’intera squadra con le gemelle Amaduzzi superlative con la loro concretezza e professionalità; nota di merito anche per la rientrante Russarollo, ferma ai box da un anno circa, a seguito di un lungo infortunio, autrice di una buona prestazione, brava nel dare il suo apporto nel momento in cui la gara si è incattivita e diventata agonistica, buttandosi nella mischia con coraggio e senza timore.

La cronaca. Al 2’ tiro fuori misura di Russarollo; al 5’ palo di Nashi; all’8’ Imolese in vantaggio con Polidori; al 10’ pareggio delle ospiti con Marcattili direttamente su calcio di punizione; al 15’ tiro di Amaduzzi M. ribattuto dalla difesa avversaria; al 24’ cross di Amaduzzi A. per la testa di Antolini che colpisce bene la sfera ma il portiere Farro devia in corner; al 27’ conclusione fuori misura di Abouziane; al 32’ tiro in porta di Antolini intercettato dal portiere avversario; un minuto dopo ci prova Gostoli senza esito; al 34’ conclusione di Antolini, ribattuta da una giocatrice avversaria; al 35’ miracolo di Fara su conclusione da fuori area di Russarollo; al 38’ tiro in porta di Finotello parato da Giorgi; al 39’ tiro di Marcattili per il Riccione; al 40’ conclusione di Russarollo ribattuta dalla difesa di casa; al 41’ tiro di Gostoli con la sfera che viene bloccata dall’estremo difensore ospite; al 46’ tiro fuori misura di Antolini con le squadre che vanno all’intervallo negli spogliatoi sul punteggio di 1-1.

Nella ripresa al 47’ tiro di Valente senza esito; al 57’ raddoppio delle biancoazzurre con Antolini con una pregevole incursione centrale; al 70’ e’ la stessa calciatrice bolognese a provarci senza esito; al 73’ tiro in porta di Abouziane, parato dall’estremo difensore; al 73’ tiro fuori misura di Amaduzzi A; un minuto dopo stesso copione con la conclusione di Antolini; all’82’ tiro fuori misura di Borico; un minuto dopo ci prova Antolini; al 92’ tiro di Abouziane parato dal portiere avversario; dopo cinque minuti di recupero l’arbitro decreta la fine delle ostilità sancendo la preziosa vittoria per 2-1 del Riccione che sale a 18 punti in classifica mantenendo il terzo posto in classifica; domenica prossima è in programma la trasferta sul campo di la Spezia.

Le dichiarazioni di mister Filippo Migani: “Siamo andati subito sotto di una rete, le ragazze sono state brave a rimanere tranquille, le nostre avversarie mi sono sembrate un’ottima squadra al di là dell’inspiegabile ultimo posto in classifica; sono soddisfatto della prestazione delle ragazze che hanno saputo dare continuità ai risultati, ora ci tocca affrontare una lunga trasferta in Liguria prima di giocarci i tre scontri diretti al vertice con le squadre di alta classifica”.

Serie C, girone C

8° Giornata

Arezzo – San Miniato 0-0

Pistoiese – Bologna 4-1

Torres – Spezia 3-0

Grifone – Res Women 0-7

Imolese – Riccione 1-2

Jesina – Pontedera 0-3

Classifica

Pontedera 20, Torres 19, Riccione 18, Res Women 16, Pistoiese 12, Jesina 11, San Miniato 10, Spezia 9, Bologna 7, Arezzo 6, Grifone Gialloverde 4, Imolese 1 Torres e Riccione una gara in meno.

Ufficio Stampa

Asd femminile Riccione