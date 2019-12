Bellaria Basket. L'Under 15 sconfitta nel derby con IBR

UNDER 15

IBR-Bellaria Basket 56-45

IL TABELLINO

IBR: Betti 6, Iacopino 2, Urbinati 2, Nadembegia 5, Filippi 7, Bascucci 9, Versari, Siepi, Tellarini, Sartini 23, Golfieri 2, Panza. All. Brienza.

BELLARIA: Bussi 13, Raschi 2, Ricciotti 11, Parini 4, Spazzoli, Mininno, Semprini, Polanco 8, Pari, Lumini 7. All. Ricciotti.

ARBITRO: De Luigi di Rimini.

PARZIALI: 13/11 – 15/6 – 15/15 – 13/13.

CRONACA E COMMENTO

Sconfitta per il Bellaria Basket Under 15 nella sfida di Rimini contro la IBR, nell’ultima partita prima della sosta (56-45). Decisivo il secondo parziale di una partita equilibrata quando la squadra di casa ha costruito un break di nove lunghezze che il Bellaria non ha saputo rimontare negli ultimi di due periodi terminati in parità. A far la parte del leone in casa IBR Sartini 23 punti – unico in doppia cifra – mentre dall’altra parte conferme per Bussi (13) e Ricciotti (11). A fare la differenza la insufficiente percentuale ai liberi della squadra di Ricciotti (5/26) che per il resto ha fatto bene in fase offensiva prendendosi molti falli. Una prestazione in linea con le precedenti in cui il Bellaria ha fatto sempre la sua parte.

Ora scatta la sosta natalizia. Prossima partita della squadra Under 13 lunedì 13 gennaio in casa al Palatenda contro la Santarcangiolese alle 17:45.

La Under 18, invece, sarà di scena giovedì 9 gennaio alle ore 18 in trasferta con la Pallacanestro Titano. Il bilancio di questa prima parte di stagione è positivo. “Le due squadre hanno ottenuto quattro vittorie e sono entrambe in progresso – dichiara il tecnico Davide Ricciotti – e questo ci rende ottimisti per la seconda parte di stagione in cui cercheremo di rendere più marcati i miglioramenti”.