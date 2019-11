Voltan risponde a Ngissah: al "Benelli" tra Vis Pesaro e Imolese finisce 1-1

Vis Pesaro-Imolese 1-1

IL TABELLINO

VIS PESARO (3-5-1-1): Bianchini; Lelj, Gennari (88’ Gianola), Farabegoli; Pannitteri, Misin, Gabbani (73’ Botta), Ejjaki, Pedrelli; Voltan (84’ Romei); Grandolfo (73’ Tascini). A disp.: Golubovic, Campeol, Gomes, Di Nardo, Adorni, Malec. All. Simone Pavan.

IMOLESE (3-4-1-2): Rossi; Boccardi, Carini, Della Giovanna; Valeau (73’ Schiavi), Tentoni, Marcucci, Ingrosso; Belcastro (73’ Bolzoni); Padovan (73’ Vuthaj), Ngissah (54’ Latte Lath). A disp.: Libertazzi, Seri, Alboni, Checchi, Artioli. All. Gianluca Atzori.

Arbitro: Centi di Viterbo.

Assistenti: Stringini e Allocco.

Marcatori: 41’ Ngissah, 47’ Voltan.

Ammoniti: Della Giovanna (I), Lelj (VP), Voltan (VP), Pavan (all. VP), Carini (I).

NOTE: Spettatori 1244, di cui 900 abbonati e 344 paganti. Angoli: 3 a 2 per l’Imolese. Recupero: 2’ pt, 4’ st.

CRONACA E COMMENTO

Un punto a testa che può far sorridere entrambe le squadre. Accade tutto a cavallo tra i due tempi con Voltan che, dopo appena due minuti dall’inizio della ripresa, pareggia il vantaggio di Ngissah – alla prima rete stagionale – ottenuto al minuto 41. Ora i ragazzi di Atzori, dopo aver abbandonato l’ultimo posto della classifica agganciando a quota 11 l’Arzignano, rientreranno tra le mura amiche del Romeo Galli per la sfida contro la Triestina di domenica alle ore 15.

REPORT

Prima frazione dalle poche emozioni ma che si accende nel finale. L’Imolese parte forte ma il possesso palla è sterile e non crea alcun problema all’estremo difensore biancorosso, Bianchini. La prima occasione rossoblù viene sventata in angolo dalla difesa della Vis Pesaro dopo un’ottima triangolazione tra Ingrosso e Ngissah. I Vissini crescono grazie ad un ottimo Voltan: prima viene fermato in area dalla precisa scivolata di Tentoni poi, tra le vibranti proteste del pubblico di casa, viene atterrato in area di rigore. Per il direttore di gara non c’è nulla. Il vantaggio dell’Imolese è un fulmine a ciel sereno in una gara che sembrava destinata ad un intervallo sullo 0-0. Azione personale di Tentoni che, dopo essere rientrato sul destro, appoggia su Belcastro. Il numero 10 tira debolmente verso lo specchio della porta ma, da vero rapinatore d’area, Ngissah devia in rete il pallone tra le proteste dei Vissini per una posizione di fuorigioco inesistente. I ragazzi di Pavan subiscono il contraccolpo della rete ma non rischiano più nulla fino al duplice fischio di Centi.

Nella seconda frazione è subito doccia fredda per i ragazzi di Mister Atzori. Davide Voltan, l’uomo più pericoloso della Vis, scodella in mezzo un pallone che, senza alcuna deviazione, si infila in porta non lasciando alcuna possibilità a Rossi. I biancorossi sembrano prendere il pallino del gioco sfiorando subito il raddoppio con una debole girata di Grandolfo. L’Imolese, però, grazie anche all’ingresso di Latte Lath sembra subito riprendersi ma i ritmi della partita si abbassano drasticamente con diversi errori soprattutto negli ultimi 20 metri. L’ultima azione degna di nota della partita è la rete annullata a Boccardi – oggi alla 100esima con la maglia rossoblù – per fuorigioco. Nessuna protesta per una decisione che, fin da subito, è apparsa giusta.

LE DICHIARAZIONI DEI PROTAGONISTI

Mister Atzori: “Ci abbiamo provato fino alla fine e abbiamo portato a casa qualche cosa. La mia speranza era, ovviamente, vincere. Nelle ultime 4-5 partite non siamo stati fortunatissimi e vediamo di recuperare questa fortuna nelle prossime, nonostante ci saranno partite complicate. Sono molto contento della prestazione, per come l’avevamo preparata e per l’impegno di Coppa Italia di mercoledì. I ragazzi hanno affrontato la gara con il piglio giusto, con l’intensità giusta e non facendo le barricate. Il punto è arrivato dopo una grande prova”.

Valerio Matteo Celotti

Ufficio Stampa Imolese Calcio 1919