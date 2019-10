Stasera il derby tra Tigers Cesena e Albergatore Pro Rimini

È la settimana dei derby tra Rimini e Cesena. Questa sera (palla a due alle ore 20:30) quello di basket, al Carisport Cesena, domenica al “Romeo Neri” di Rimini (calcio d’inizio alle ore 15:00) quello di calcio. Ecco come il tecnico di Albergatore Pro RBR, Massimo Bernardi, vede la sfida di stasera – dal sito ufficiale di RBR -.

Coach, è tempo di derby. Che squadra affronterete?

“Cesena è molto forte, si può considerare tra le prime quattro squadre del girone. Questo sarà un test molto importante per noi, un vero banco di prova. Dovremo esprimerci al meglio delle nostre potenzialità, sia individuali che di squadra, per giocarcela a viso aperto. Diciamo che dobbiamo giocare come i primi 25’ della partita di domenica, ma sarà molto difficile se dovessimo giocare come l’ultima parte di gara. Hanno dei giocatori molto fisici dunque dovremo alzare ancora l’asticella e trovare continuità nel nostro gioco. L’obiettivo è di limitare le loro qualità per poter far venire fuori i nostri punti di forza.”

Parlando della rimonta di Ancona, c’è stato un confronto con i ragazzi?

“Al momento siamo focalizzati esclusivamente sulla partita di Cesena, ma ogni partita è un’esperienza per crescere. Dopo la vittoria contro Ancona siamo cresciuti nella consapevolezza di cosa dobbiamo fare per 40’.”

Dopo la sfida contro Ancona erano in dubbio le condizioni di Rivali e Pesaresi. Saranno della partita?

“Spero proprio che ci siano! Per quanto riguarda Rivali, che ha subito una botta dolorosa, lunedì ha fatto solo terapia mentre stamattina ha tirato da fermo e proverà a capire quali saranno le sue condizioni. Lui è comunque un coraggioso e credo che il suo contributo lo darà. Pesaresi era affaticato ed ha dovuto stringere i denti domenica, ma la sua condizione è buona e non ci saranno problemi.”