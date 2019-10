Rimini-Virtus Verona, la vigilia del tecnico Renato Cioffi in diretta su Facebook Icaro Sport

Il Rimini, un solo punto nelle ultime quattro partite, l’ultima persa 2-4 al “Braglia” di Modena, vuole rialzare la testa. L’avversario è lo stesso con il quale nell’ultima stagione ha duellato fino ai play out: la Virtus Verona, un punto in più in classifica dei biancorossi (7 a 6) e reduce a sua volta dalla sconfitta interna con il Vicenza. Si gioca al “Romeo Neri”, domenica con calcio d’inizio alle ore 17:30. Nonne e nonni entreranno gratis se accompagnati dai nipoti e durante l’intervallo sarà presentato ufficialmente il settore giovanile del Rimini FC.

La vigilia del tecnico del Rimini, Renato Cioffi, sarà trasmessa alle ore 12:00 in diretta Facebook sulla pagina Icaro Sport.

L’8a GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE C GIRONE B E LA CLASSIFICA