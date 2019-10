Rimini-Virtus Verona: diretta testuale

RIMINI-VIRTUS VERONA (calcio d’inizio alle ore 17:30 allo stadio “Romeo Neri” di Rimini)



IL TABELLINO

RIMINI:

VIRTUS VERONA:

ARBITRO: Gabriele Scatena di Avezzano.

ASSISTENTI: Andrea Bianchini e Antono D’Angelo, entrambi di Perugia.

RETI:

AMMONITI:

NOTE. Corner:.

CRONACA E COMMENTO

Rimini e Virtus Verona nello scorso campionato hanno duellato fino ai play out per mantenere la categoria. Ora si ritrovano faccia a faccia in un momento delicato per i biancorossi, che hanno racimolato un solo punticino nelle ultime quattro partite. In classifica la terza squadra di Verona (unica città ad avere tre società tra i professionisti) hanno un punto in più di Ferrani e compagni (7 a 6). Mister Cioffi deve rinunciare a Montanari, squalificato, e Cozzari, infortunato, ma ha diversi elementi non al meglio: Gerardi, Zamparo, Nava, Van Ransbeeck e Cigliano.

La vigilia del tecnico del Rimini, Renato Cioffi.