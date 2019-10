Rimini FC. Giorgio Grassi conferma la fiducia a mister Renato Cioffi

Il mister non si tocca, perlomeno per il momento. Il presidente del Rimini FC, Giorgio Grassi, conferma piena fiducia al tecnico Renato Cioffi nonostante le ultime cinque gare abbiano portato un solo punto alla classifica dei biancorossi, smentendo così di fatto le voci su un possibile esonero dell’allenatore.

Evidentemente il numero uno della società biancorossa ha fatto tesoro di quanto accaduto nell’ultima stagione, nella quale il Rimini ha cambiato ben quattro mister, iniziando l’annata con il tecnico della promozione in C Righetti per poi passare nelle mani di Acori e Martini e chiudere con in panchina Petrone.

Domenica Ferrani e compagni andranno a far visita all’Alma Juventus Fano, partita che i biancorossi dovranno cercare di vincere per presentarsi poi con il giusto morale al derby della domenica successiva con il Cesena.

Anche Adrian Ricchiuti, ospite ieri sera alla trasmissione di Icaro TV “Calcio.Basket”, si è detto contrario al cambio di tecnico, memore proprio di quanto accaduto la scorsa stagione:

E alle 18:33 arriva anche la nota del Rimini FC:

Il Rimini F. C. smentisce categoricamente le voci, circolate nelle ultime ore, riguardanti un avvicendamento alla guida tecnica della prima squadra. Illazioni prive di fondamento e basate su ricostruzioni evidentemente fantasiose. Mister Renato Cioffi, che questo pomeriggio ha regolarmente diretto l’allenamento sul campo di San Vito, non più tardi di questa mattina ha incontrato il presidente Giorgio Grassi. Un colloquio sereno, durante il quale è stato analizzato il momento della squadra e dal quale è emersa la fiducia della società nell’operato del tecnico, una fiducia totale e incondizionata.

Sergio Cingolani

Ufficio stampa Rimini F. C.