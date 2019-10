Quinta giornata del campionato di beach tennis maschile al Tennis Viserba

Una quinta giornata entusiasmante quella disputata martedì nel campionato maschile di beach tennis organizzato dal Tennis Viserba.

Nel girone A Zammarchi-Cavaldoro riprendono la marcia dopo lo stop della scorsa settimana ed allungano al vertice. Nel B sono inarrestabili Zannoni-Urbini, ancora a punteggio pieno. Lo stesso nel girone C per Mecozzi-Morosato. Da segnalare nella serata le ottime prestazioni di Amaduzzi-Santolini nel girone A, Leardini-Bonori e Filippini-Bertozzi nel girone B e Savini-Torroni nel C, autori di una doppietta.

Ma vediamo nel dettaglio i risultati.

Girone A. Vittorie piene per 3-0 di Zammarchi-Cavaldoro su Filippi Pari e Amaduzzi-Santolini su Cimatti-Lombini, mentre di misura per 2-1 sono i successi di Angeli-Bevitori su Cataldo Stacchini e Saponi-Paci su Andreani-Modeo. In posticipo Galli Urbinati contro Antonelli-Campedelli.

Classifica: Zammarchi-Cavaldoro 13; Cataldo Stacchini, Amaduzzi-Santolini 10; Antonelli-Campedelli 7; Cimatti-Lombini, Saponi-Paci, Angeli-Bevitori 6; Andreani–Modeo 4; Galli-Urbinati, Filippi-Pari 2.

Girone B. Vittorie piene per 3-0 di Urbini-Zannoni su Ferri-Bugli, Filippini-Bertozzi su Crociati-Bazzocchi, Neri-Montagna su Varliero-Fancello, e Leardini-Bonori su Greco-Fabbri, mentre di misura per 2-1 è il successo di Zoli-Lorenzi su di Di Marco-Frisoni.

Classifica: Urbini-Zannoni 15, Zoli-Lorenzi 12; Filippini-Bertozzi, Leardini-Bonori 10; Crociati-Bazzocchi, Neri-Montagna 6; Di Marco-Frisoni 4; Ferri-Bugli 3; Varliero-Fancello, Greco-Fabbri 0.

Girone C. Vittorie piene per 3-0 di Mecozzi-Morosato su Marone-Agostinelli, Ceci-Aneti su Broccoli-Gessaroli, Savini-Torroni su Rinaldi-Alvisi, nonché su Bernardi-Gambuti in partita di recupero. A riposo Amadori-Casadio.

Classifica: Mecozzi-Morosato 15; Amadori-Casadio 9; Savini-Torroni 8; Broccoli-Gessaroli, Ceci-Aneti 6; Rinaldi-Alvisi 5, Bernardi-Gambuti 2; Marone-Agostini 0.

Martedì prossimo è in programma la sesta giornata.

Ufficio Stampa del Circolo Tennis Viserba