Per La Cava esordio vincente nel tabellone principale del "Lago di Garda Junior Open"

Prosegue il cammino di Ivan La Cava nel ‘Lago Di Garda Junior Open’, nuovo torneo internazionale Itf Junior Tour (Grade 5, terra) in svolgimento sui campi di Tremosine. Il 16enne allievo di Giorgio Galimberti, dopo essere passato attraverso le qualificazioni con successi per 6-4 6-4 su Carlo Rosellini e per 6-2 7-5 nel turno decisivo su Carlos Fernando Carvalho, ha esordito in modo positivo anche nel tabellone principale sbarazzandosi per 6-2 6-1 del rumeno Andrei Florin Teodor Robitu, in gara con una wild card. La Cava sfiderà al secondo turno il croato Karlo Krolo, quinta testa di serie.

Doppio, 1° turno: La Cava/Seifert (Ita/Ger) c. Bonaiuti/De Filippo (Ita).

Nel torneo femminile sono impegnate altre due giocatrici della San Marino Tennis Academy: esce di scena al primo turno Francesca Petracchi, che cede 6-2 6-4 alla russa Kristina Mikhailova, mentre Andrea Maria Artimedi, undicesima testa di serie, entrerà in gara direttamente al secondo turno affrontando la vincente del match tra la tedesca Sophia Jurina (wild card) e Cristina Pescucci (qualificata).

In contemporanea tre allievi di Giorgio Galimberti, vale a dire Federico Bertuccioli, Andrea Picchione e Paolo Bonafede, disputano questa settimana il ricco torneo nazionale Open del Ct Chieti (10.000 euro di montepremi).

Ufficio stampa San Marino Tennis Academy di Giorgio Galimberti

Alessandro Giuliani