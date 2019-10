Nell'ITF Junior Tour di Bari si fermano nei quarti La Cava e Artimedi

Si interrompe nei quarti di finale il cammino dei giovani della San Marino Tennis Academy alla “Apulian Tennis Cup”, nuovo torneo internazionale Itf Junior Tour di Bari (Grade 5), in svolgimento sui campi in cemento della New Country Tennis Academy.

Nel tabellone maschile il 16enne Ivan La Cava, seguito nel capoluogo pugliese dal maestro Igor Gaudi, dopo i successi per 6-2 6-1 su Luca Fardelli, per 2-6 7-6 (3) 6-4 sul tedesco Oliver Olsson, numero 8 del seeding, e per 7-6 (5) 7-5 su Benito Massacri, decima testa di serie, è stato fermato per 6-4 7-6 (6) dal belga Noah Merre, quarto favorito del torneo e fresco vincitore del Lago di Garda Junior Open.

Doppio, 2° turno: Bravetti-La Cava b. Coccioli-Papagno 6-3 6-2.

Quarti: Jorio-Tomassetti b. Bravetti-La Cava 6-4 6-4.

Nel singolare femminile fine corsa per Andrea Maria Artimedi, sesta testa di serie: dopo aver battuto 6-1 7-5 al secondo turno Lucrezia Sebastiani (lucky loser) e negli ottavi per 6-3 6-2 la polacca Magdalena Swiercczynska, numero 9 del tabellone, la giovane abruzzese, accompagnata dal maestro Antonino Lo Paro (seguiva in questa trasferta anche Diego Bravetti, arrivato agli ottavi), ha ceduto per 6-4 3-6 6-3 alla ravennate Emma Valletta, prima testa di serie.

Doppio, 2° turno: McDonald-Read (Gbr) b. Abbagnato-Artimedi 4-6 7-5 11/9.

Ufficio stampa San Marino Tennis Academy di Giorgio Galimberti

Alessandro Giuliani