La CVM Moving System Montegridolfo pronta per il Campionato di Serie A 2020

La formazione del Montegridolfo è pronta per la nuova stagione del Campionato di Serie A della Raffa 2020, dopo il terzo posto della scorsa edizione.

Diverse le novità per la formazione della Valconca presentate dal Presidente Marco Gili: partiamo dallo sponsor che per questa stagione sarà la CVM Moving System, mentre per la squadra alle partenze di Gaetano Miloro (al Colbordolo, in A2) e Gianluca Manuelli (alla Rubierese, in A), ha fatto seguito l’arrivo di Federico Patregnani (classe 1988, dal Colbordolo) ed il ritorno di Andrea Cappellacci (già con Montegridolfo nelle stagioni 2009/10/11, classe 1984, dal Montegranaro); il resto del gruppo sarà composto dai riconfermati: Gianluca Monaldi, Marco Moretti, Davide Paolucci, con CT Edo Mattioli Valentini.

L’anno agonistico 2020 partirà sabato il 12 ottobre (alle ore 14:30) con il campionato di Serie A, con la stessa formula (del 2019) dei due gironi con play-off. Al termine della regular season, infatti, le prime classificate dei due gironi accederanno direttamente alla Final Four come teste di serie, mentre le seconde e le terze classificate dei due gironi si affronteranno tra loro, con partite di andata e ritorno; retrocederanno in Serie A2 sei società: le quattro squadre che, al termine del campionato, si classificheranno all’ultimo e al penultimo posto dei rispettivi gironi. Per determinare le altre due retrocesse si effettuerà un turno di andata e ritorno di play-out, tra le terzultime e le quartultime classificate nei rispettivi gironi. Qualora fra la terzultima e la quartultima ci fossero più di tre punti di distacco al termine della regular season retrocederà direttamente la società terzultima classificata. Le date dei play-off/out e Final Four scudetto verranno comunicate a gennaio.

La corsa per lo scudetto partirà sabato 12 ottobre in casa per la CVM Moviong System Montegridolfo (nel girone uno) contro la neo-promossa romana Virtus SS Assunta, poi a seguire in trasferta contro l’altra neo-promossa romana: il Castelverde, il 19/10; CVM Moving System Montegridolfo contro i Campioni d’Italia della MP Filtri Caccialanza (Mi) il 26/10; Rubierese-CVM Moving System Montegridolfo (9/11); Cagliari-CVM Moving System Montegridolfo (16/11); CVM Moving System Montegridolfo-Enrico Millo Salerno (23/11); ultima d’andata Vigasio Villafranca (Vr)-CVM Moving System Montegridolfo (30/11); inizio girone di ritorno il 7 dicembre in trasferta con VirtuSS Assunta, il 14 dicembre in casa con Castelverde, sosta natalizia per riprendere l’11 gennaio in trasferta contro MP Filtri Caccialanza, il 18 gennaio in casa contro la Rubierese, il 25 in casa contro Cagliari, l’8 febbraio in trasferta a Salerno e l’ultima di ritorno (il 29 febbraio) in casa con il Vigasio Villafranca.

Nel mirino della formazione riminese centrare la qualificazione ai play-off scudetto. Nel week-end alla loro prima uscita con la maglia del Montegridolfo Federico Patregnani in coppia con Andrea Cappellacci si sono imposti nel 1° Trofeo del Frignano a Pavullo, battendo in finale Bassi-Lorenzini (Vigasio Villafranca, Vr)

Fabio Berardi