ELFCIV 600. Il riccionese Lorenzo Gabellini è Campione Italiano 2019

Grazie al quinto posto centrato a Vallelunga il riccionese Lorenzo Gabellini si è laureato Campione Italiano ELF CIV SS600 con una gara d’anticipo.

Il centauro della Yamaha Gomma Racing ha coronato così la sua grande stagione, fatta di cinque vittorie, un secondo e un terzo posto (191 i punti conquistati), risultati che gli hanno permesso di battere un rivale come il pluricampione italiano Massimo Roccoli (160 punti). Terzo posto per Davide Stirpe (145 punti), vincitore in solitaria dell’ultima gara.