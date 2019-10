Ecco il roster e la nuova maglia della Santarcangiolese Basket

Questa mattina alle ore 11:00 presso la Biblioteca Baldini di Santarcangelo si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del roster e della nuova maglia della Santarcangiolese Basket.

Dopo il saluto del Presidente Fornari è intervenuta il Sindaco Alice Parma: “Auguro alla Santarcangiolese una stagione ricca di successi e ringrazio tutti dirigenti, sponsor e tifosi che seguono questa squadra e tutte le squadre di Santarcangelo.”

È stata quindi svelata la nuova maglia con molti rimandi alla città Clementina e con Città Viva e Santarcangels in evidenza.

Simone Stargiotti ha chiamato poi l’allenatore Cristian Evangelisti e l’assistente Davide Balzani. Le parole di Evangelisti: “Credo che dovremo essere bravi come lo scorso anno a essere sportivamente cattivi perché è sempre più difficile ripetersi ad alti livelli”.

Anche Balzani è intervenuto: “Credo che abbiamo di fronte un molto lavoro ma i ragazzi si stanno allenando al massimo e penso che già nel breve periodo i risultati ci daranno ragione”.

È stato poi il turno di un nuovo dirigente Raffaele Sancisi: “In realtà non sono poi così nuovo perché insieme con altri sono tra i fondatori dell’associazione Santarcangels, ma da questa stagione voglio dare il mio contributo diretto nell’ambito sportivo perché credo che sia una cosa giusta e inoltre penso che tutti dai giocatori ai tifosi possano dare un contributo importante.”

Sono quindi state presentate le collaborazioni della Santarcangiolese, queste le parole di Marco Serafini: “Dobbiamo ringraziare i Tigers Villa Verucchio e in particolare Lorenzo Meluzzi perché ci ha dato la possibilità di iscrivere una squadra Under 15 e Under 16 regionali e speriamo che questa sia solo l’inizio di una lunga partnership. Per la prossima stagione inoltre stiamo lavorando per collaborare anche con i Valmarecchia Wolves degli amici Zavatta e Braschi. Ringraziamo tutti gli sponsor in particolare Città Viva, Nuova Cei e infine tutti i Santarcangels senza i quali questa squadra non esisterebbe.”

Infine il dirigente Marco Rinaldi ha chiamato uno a uno i giocatori della squadra compreso l’ultimo arrivato il giovane play Dimonte (che esordirà stasera) e ha dato l’appuntamento a tutti i tifosi alle 21:00 per la prima partita casalinga contro Novellara.



Roster e Staff Santatrcangiolese Basket

Roster Giocatori

Jacopo Malatesta 5 Play 2000 168 cm

Saul Sirri 9 Ala-Pivot 2000 195 cm

Giacomo Massaria 16 Pivot 1998 198 cm

Luca Adduocchio 6 Play 1998 174 cm

Danilo Dimonte 12 Play 1999 180 cm

Luke Adeosun 8 Pivot 1995 202 cm

Luca Raffaelli 11 Guardia 1993 188 cm

Jacopo Grassi 24 Guardia-Ala 1995 191 cm

Riccardo Fornaciari 14 Guardia 1996 185 cm

Mattia Nervegna 3 Play 1994 178 cm

Christopher Dini 10 Ala-Pivot 1996 195 cm

Giacomo Zannoni 0 Ala 1993 192 cm

Francesco Fusco(cap) 7 Ala-Pivot 1996 193 cm

Staff Tecnico

Cristian Evangelisti – Allenatore capo

Davide Balzani – Assistente Allenatore

Luca Nicoletti – Preparatore Atletico

Matteo Berti – Massoterapista

Corrado Ballarini – Responsabile Medico