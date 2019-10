Chieti-Cattolica Calcio S.M., la vigilia del tecnico Emmanuel Cascione

Dopo la sconfitta di domenica scorsa sul campo del Montegiorgio, il Cattolica S.M. è rimasto da solo in fondo alla classifica, con un solo punto conquistato. I giallorossi proveranno a rialzare la testa sul difficile campo del Chieti nella seconda trasferta consecutiva proposta loro dal calendario.

Con il tecnico, Emmanuel Cascione, partiamo come di consueto dall’ultima partita.

“È stata una partita come le altre degli ultimi periodi: primo tempo equilibrato, nel quale abbiamo avuto 15 minuti di difficoltà, nel secondo tempo abbiamo giocato a una porta sola, vedi il rigore sbagliato ed il gol annullato, abbiamo avuto molte occasioni con Battistini davanti. Ma al primo errore abbiamo preso gol. Non è comunque tutto da buttare, bisogna soltanto cercare di stare tranquilli e lavorare. La classifica non rispecchia quello che facciamo in campo, però se abbiamo fatto solo un punto vuol dire che c’è qualche errore da correggere, più individuale che di squadra”.

Il Chieti ha otto punti in classifica.

“È una squadra come quelle che abbiamo affrontato finora: organizzata e che sa quello che deve fare. Il Chieti è la quarta squadra su sei incontrate finora che staziona nella parte alta della classifica, anche se il campionato è iniziato da poco. Finora abbiamo incontrato quasi sempre squadre bene organizzate, attrezzate e che vivono un buon momento. Sarà un’altra partita difficile per noi. Quello di Chieti è poi un campo caldo, con una tifoseria che riesce a trascinare la squadra. Ci vorrà molta pazienza”.

Lo spogliatoio è tranquillo nonostante la classifica?

“Tranquillità no perché con un punto non ci può essere tranquillità, però avverto quella giusta tensione che ti permette di dare qualcosa in più. In campo i ragazzi avvertono che l’avversario non è loro superiore, devono però capire che non basta giocare bene, bisogna mantenere alta l’attenzione per tutta la gara, soprattutto in un periodo negativo come quello che stiamo vivendo in questo avvio di torneo”.

Si sente in discussione?

“Io mi sento in discussione dal momento in cui ho firmato per il Cattolica S.M. perché un allenatore ha tutte le responsabilità in mano e quando i risultati non arrivano è normale che le prime critiche siano per lui. Se vedessi una squadra allo sbando, con poca voglia, senza spirito di sacrificio e con il morale a terra sarei preoccupato, ma non è così. Visto che è una squadra nuova e abbiamo cominciato in ritardo abbiamo bisogno ancora di ingranare. Ma al di là di questo in discussione mi sento tutte le domeniche e tutti i giorni della settimana. Non è però una cosa a cui penso molto”.

Due assenti sicuri e due elementi in forse.

“Merlonghi e Moroni non potranno scendere in campo, Gabrielli e Cisse sono acciaccati. Valuteremo le loro condizioni nelle prossime ore”.

LA 6a GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE D GIRONE F E LA CLASSIFICA