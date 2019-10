Alma Juventus Fano-Rimini, la vigilia del tecnico Renato Cioffi

Il Rimini, contestato dai tifosi dopo la brutta sconfitta interna di domenica scorsa con la Virtus Verona, domani (domenica) sarà di scena allo stadio “Mancini” di Fano con l’obiettivo di rialzare la testa e tornare ad una vittoria che manca dalla prima giornata (un solo punto conquistato nelle ultime cinque gare). Calcio d’inizio alle ore 15:00 per una partita che, anche se siamo solo alla nona di campionato, è già particolarmente delicata in chiave salvezza. L’Alma Juventus Fano grazie al blitz ad Imola dell’ultimo turno ha staccato in classifica di tre punti i biancorossi (rispettivamente 9 e 6).

Assenti, in casa romagnola, gli squalificati Van Ransbeeck e Candido. Recuperati dai rispettivi acciacchi Ferrani e Gerardi.

La vigilia del tecnico del Rimini, Renato Cioffi.

LA 9a GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE C GIRONE B E LA CLASSIFICA