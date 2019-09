Villanova Tigers, il primo appuntamento è il derby di Coppa contro Riccione

Primo impegno ufficiale stagione 2019/2020 per Villanova Tigers Basket.

I biancoverdi allenati da coach Valerio Rustignoli saranno impegnati sabato 14 settembre nel primo turno del “Trofeo Marchetti – Coppa Emilia Romagna”, riservato alle squadre del campionato regionale di serie D.

Le “Tigri” di Villa Verucchio ospiteranno alla Tigers Arena i “cugini” del Riccione, squadra ambiziosa in questa serie D. Palla a due alle 18.30.

I Tigers, freschi di promozione in serie D, arrivano a questo primo appuntamento stagionale dopo aver iniziato la preparazione a fine agosto.

La squadra ha l’ossatura di quella che ha conquistato la serie D (dopo 21 anni!), con il capitano Matteo Saccani a guidare una compagine mix di esperienza (oltre a sacca, Francesco Panzeri e gli enfant du pays Francesco Bronzetti e Michele Rossi) e gioventù (i 2000 Andrea Buo e Manlio Giordani, il 2001 Filippo Bollini).

Partenze “dolorose” quelle di Federico Ambrassa e Federico Guiducci (per motivi di studio), di Andrea Serpieri (motivi professionali) mentre Denis Di Giacomo ha appeso la canotta al chiodo a 40 anni e al termine di una lunga e onorata carriera.

I Tigers hanno inserito nel roster il centro Thomas Calegari, 28 anni e una lunga militanza dalla A2 alla C in varie formazioni; il lungo Luca Tomasi, proveniente dalla ABC Santarcangelo; e il giovanissimo play di belle speranze Pablo Campidelli (classe 2002), prodotto del vivaio biancoverde ritornato a casa dopo due stagioni a Santarcangelo.

Il 29enne coach Rustignoli è soddisfatto di come i ragazzi si stanno allenando e di come hanno affrontato questa prima parte di preparazione. “Dopo aver conquistato la promozione in D, c’è la voglia di confrontarsi ad un piano più alto, è una sfida per migliorarsi tutti insieme. La Coppa Marchetti è una palestra per provare quello che il campionato ci chiederà. Affrontiamo una squadra molto attrezzata che incontreremo in campionato: ci aiuterà a capire cosa ci richiede la D in termini tecnici, fisici e tattici”.

Prosegue il coach: “Ci stiamo allenando con attenzione e dedizione, ma dobbiamo anche far fronte a tanti piccoli problemi che non ci fanno arrivare al cento per cento alla Coppa. La sfida contro Riccione è un ulteriore passo di crescita per farsi trovare pronti a fine mese, a inizio campionato”.

L’obiettivo di conservare al massimo il gruppo che ha raggiunto la serie D è stato già raggiunto. Potranno andare a referto otto senior a gara. E già la sfida contro Riccione è un test match probante.

“Intendiamo onorare al meglio questo primo turno di Coppa Marchetti davanti al nostro pubblico” promette il presidente Lorenzo Meluzzi.