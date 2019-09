Vicenza-Rimini, tutte le info sui biglietti

C’è tempo sino alle ore 19 di domani (sabato) per acquistare i tagliandi di Curva Ospiti per l’incontro Vicenza-Rimini, in programma domenica 15 settembre allo stadio “Romeo Menti” con inizio alle ore 17.30.

I biglietti, al costo di € 15 + diritti di prevendita (€ 12 donne e Over 60, € 10 Under 16), potranno essere acquistati nel seguente punto vendita:

Tabaccheria D’Ermilio, viale Regina Elena 103 – Rimini (0541.395059)

Il giorno della gara la biglietteria Ospiti sarà chiusa.

Ufficio stampa Rimini F. C.