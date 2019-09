Valentino Rossi in moto dalla sua Tavullia al circuito di Misano

Cresce l’attesa per la tappa misanese del motomondiale di domenica 15 settembre. Nel pomeriggio, Valentino Rossi a bordo della sua M1 da gara ha percorso la breve distanza che separa il suo paese natale, Tavullia, dal circuito.

È partito dal suo Ranch, è passato poi davanti alla sede del Fan Club e ha proseguito fino alla sede della VR46, la sua azienda. Ad accompagnarlo per le strade del paese l’affetto dei suoi tanti tifosi. E’ salito poi su un pulmino che lo ha lasciato poco distante dal circuito.

Valentino è infine entrato nell’autodromo mostrando simpaticamente il pass all’ingresso e poi ha fatto due giri di pista.

“Sono contento, è sempre stato il mio sogno da bambino” ha detto all’inviato di Sky Sport commentando la passerella per la sua Tavullia – “Per la gara di domenica speriamo bene” ha aggiunto.

Il siparietto di oggi è il prequel della tre giorni di festa che si aprirà giovedì, come da tradizione, con i piloti della Vr46 Riders Academy e dello Sky Racing Team Vr46, che alle 20.30 saranno sul palco in piazza Dante Alighieri a Tavullia. Tra loro ci saranno Morbidelli, Marini, Baldassarri, Antonelli, Bagnaia, Manzi, Bulega, Migno, Bezzecchi, Foggia e Vietti, con la conduzione del commentatore Sky Mauro Sanchini. Un orgoglio, come ha evidenziato il sindaco Francesca Paolucci: «Non esiste altro posto al mondo in cui, in un fazzoletto di territorio così piccolo, ci sia una così alta concentrazione di talenti. Questa amministrazione ha sempre ritenuto importante celebrare le eccellenze e la passione per i motori. E’ per questo che, dal suo insediamento nel 2014, ha ideato una manifestazione capace di unire l’amore per le due ruote e il talento dei fuoriclasse che qui crescono e si formano grazie alla Vr46».