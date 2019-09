Titani ventesimi al Mondiale per Nazioni di pesca al colpo

Esperienza più dura del previsto per la Nazionale Seniores di pesca al colpo impegnata, nel weekend, nel Campionato del Mondo per Nazioni a Novi Sad, in Serbia.

La squadra biancazzurra, composta dagli atleti Massimo Selva, Filippo Scarponi, Romano Valeriani, Marco Scarponi, Massimiliano Biordi, dal capitano Renzo Francioni e dal vice Corrado Ranocchini, ha chiuso al ventesimo posto su 32 Nazioni al via.

A rendere il boccone meno amaro, i buoni piazzamenti di giornata ottenuti domenica da Romano Valeriani, secondo, e Massimo Selva, quarto.

Da sottolineare il grande impegno profuso da parte di tutta le delegazione, che era seguita dal delegato federale Marino Gasperoni e dagli accompagnatori Sergio Scarponi ed Emanuel Muraccini.