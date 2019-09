Teramo-RBR posticipata al 6 novembre

Rinascita Basket Rimini comunica – in una nota – che la gara tra Teramo e Albergatore PRO (seconda giornata di andata), originariamente prevista per domenica 6 ottobre alle ore 18, è stata posticipata a mercoledì 6 novembre alle ore 19 su esplicita richiesta della società abruzzese, per l’assenza di un atleta convocato con la Nazionale 3vs3.