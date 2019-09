Seconda giornata di Coppa, il Rimini.com ci prova in casa del Santa Sofia

Prosegue il cammino del Calcio a Cinque Rimini.com in questa Coppa Emilia, con la seconda giornata del girone, quella che vedrà domani (sabato) alle 15 i biancorossi affrontare in trasferta il Santa Sofia. Una partita che arriva dopo la batosta subita dai ragazzi di Gasperoni nel primo turno, ai danni del Russi, e che sarà importante per mettere ulteriori minuti nelle gambe in vista dell’inizio del campionato di sabato 21.

In preparazione a questo match, nella serata di ieri, i riminesi hanno affrontato in amichevole al Flaminio il Tre Fiori, imponendosi per 2-1 e mostrando importanti segnali di crescita sia tattica che tecnica.

La trasferta di domani sarà dura, contro una squadra che il Rimini.com affronta da anni, in un campo conosciuto molto bene: particolare, piccolo, dove giocare a futsal è difficile visto anche il fondo.

Il capitano biancorosso, però, non vuole assolutamente che questi siano possibili alibi: «Giocheremo su un campo particolarmente ostico, particolare è vero, ma l’obiettivo rimane quello di continuare a mettere benzina nelle gambe, cercando di raggiungere un risultato migliore rispetto a quello ottenuto una settimana fa contro il Russi».

Timpani centra con chiarezza il principale intento di questa squadra, quello di correggere gli errori e continuare a crescere: «La settimana è andata molto bene, ci siamo allenati ottimamente nonostante il risultato di sabato sia dispiaciuto a tutti. Non abbiamo perso l’entusiasmo e lo spirito positivo che ci accompagnato in questi primi 25 giorni di lavoro. Ci siamo impegnati per aggiustare quelle situazioni dove abbiamo sbagliato e devo dire che mi ha colpito favorevolmente il clima positivo registrato dopo questa sconfitta: vuol dire che la voglia di lavorare c’è, così come quella di correggere gli errori fatti per migliorare».

Inoltre, per questo impegno il Rimini.com recupera diverse assenze, come il ritorno in porta di Ciappini o la prima convocazione ufficiale per Liistro e Ravaioli.

Michelangelo Bachetti

Addetto stampa Calcio a Cinque Rimini.com