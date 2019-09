Sammaurese. Il Mantova passa al "Macrelli"

SAMMAURESE-MANTOVA 2-5

IL TABELLINO

Sammaurese: Grasso, Solla, Merciari (54′ Camaj), Brighi, Lisi (87′ Deniku), Lombardi, Santoni (65′ Nicoli), Scarponi, Pieri (65′ Diop), Noschese, Kamara (54′ Costantini). A disp.: Ramenghi, Rosti, D’Angeli, Borghi. All.: Protti.

Mantova: Adorni; Serbouti (79′ Tosi), Aldrovandi, Carminati, Lisi; Valentini, Mazzotti (54′ D’Iglio), Giorgi (62′ Navas); Guccione (87′ Pavan), Altinier (54′ Finocchio), Scotto. A disp.: Athanasiou, Venturini, Mascari, Marani, Pavan. All.: Brando.

Marcatori: 21′ e 52′ Altinier, 39′ e 60′ Guccione, 49′ Scotto, 56′ Costantini, 61′ Noschese.

Ammoniti: Aldrovandi, Merciari, Kamara, D’Iglio, Guccione.

I RISULTATI DELLA 2A GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE D GIRONE D E LA NUOVA CLASSIFICA

CRONACA E COMMENTO

Nella seconda di campionato la Sammaurese cede in casa al Mantova (2-5). I biancorossi hanno aggredito bene la gara, prendendo le redini fin dal primo tempo.

La compagine lombarda cerca di premere subito e al 23′ passa in vantaggio con Altinier che appoggia in rete il cross di Serbouti. Reazione giallorossa, viene negato un rigore per fallo di mano di Camara. Sono però i virgiliani a sfruttare ancora le occasioni e al 39′ Guaccione raddoppia. Nella ripresa ancora gli ospiti vanno a Segno con Scotto che gira in rete un cross. Partita in salita, il Mantova non si ferma e va ancora a segno con Altinier. Reazione dei nostri con Costantini che accorcia, ma poco dopo Guaccione firma il pokerissimo. Noschese al 61′ batte Adorni, tuttavia, da lì in avanti, il Mantova non concede più nulla.

Adesso testa a Fiorenzuola, trasferta di domenica prossima.