Rimini saluta i militari della Caserma Giulio Cesare. Le immagini

Si è svolta martedì dal tardo pomeriggio, all’interno della caserma “Giulio Cesare”, la cerimonia di commiato del 2° gruppo del 121° Reggimento Artiglieria Controaerei, in occasione della chiusura del Reparto prevista alla fine del mese nell’ambito della dismissione dell’area da parte del Demanio militare.

La cerimonia in armi ha visto la partecipazione delle massime Autorità locali, del Gonfalone della Città e della Provincia di Rimini, dei Labari, delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e della Banda dell’Artiglieria Controaerei dell’Esercito Italiano, di stanza a Sabaudia (LT). Dopo il doveroso saluto ai militari, per i quali è prevista la ricollocazione in altre sedi, ora a Rimini si apre la questione di cosa ne sarà dell’ampia area della Caserma (70mila metri quadri), presente da 83 anni su via Flaminia a Rimini. Il Comune di Rimini si è già proposto per una possibile acquisizione.