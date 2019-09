Rimini-Gubbio 1-1: le pagelle di Nicola Strazzacapa

SCOTTI 6. È subito reattivo in due tempi sul destro maligno “a rimbalzo” di Sbaffo, lo salva l’incrocio del pali sulla gran punizione di De Silvestro e si salva nuovamente da solo con un gran volo sulla seconda sberla del numero 10 umbro dalla distanza. Presente!

SCAPPI 5.5. De Silvestro lo asfalta nell’azione che porta al pareggio ed è la prima di una serie di macchie in una gara complicata. Ne ha fatte di migliori. Psichedelico!

FERRANI 6. Presidia il fortino senza sbavature. E’ sempre in posizione, giganteggia di testa e disinnesca tutto quello che gli gira intorno. Un giallo di sacrificio a metà campo, ma evitabile. Solido!

OLIANA 5.5. Deve ancora trovare misura e tempismo sulla palla e a volte si trova nella terra di mezzo. Poco prima di uscire salva capra e cavoli da ultimo uomo a centrocampo. Era la prima da titolare, l’apprendistato continua.

FINIZIO 6. Spinge con buona continuità per mezzora, si fa sentire quando è ora di coprire e chiude nei tre dietro senza affanni. E’ buono per tutte le stagioni. Attento!

CANDIDO 5.5. Cinquanta minuti a fasi alterne, continua a dare l’illusione di accendersi in ogni momento ma troppo spesso vanifica le belle giocate preparatorie con il cross o l’assist un pizzico fuori misura. Corre tanto, forse troppo per non andare poi fuori giri col pallone fra i piedi. Luci e ombre.

PALMA 6. Dopo il pit stop di Carpi riprende in mano il timone e al quarto minuto telecomanda un cross sulla testa di Zamparo per l’1-0 lampo. E’ il biglietto da visita su una prima frazione di ricami e sostanza, seguita da una ripresa più fuori dal vivo. Peccato per una bella botta da fuori a fil di palo. Metronomo!

VAN RANSBEECK 6.5. È il più dinamico della banda, senza che questo gli faccia perdere comunque lucidità. Mette i polmoni e il sinistro educato al servizio della causa e si conferma imprescindibile lì in mezzo. Cambiale!

SILVESTRO 6. È sempre reattivo e pronto a gettarsi negli spazi e al 35’ sfrutta la gamba per rubare il tempo a tutti su una palla vagante, ma scarabocchia in corsa divorandosi un’occasione super quando avrebbe potuto controllare in area in solitaria. Una confusione che lo accompagna per un tempo, mentre nel secondo torna a farsi vedere al cross con più continuità. La pagnotta la porta sempre a casa.

ARLOTTI 6.5. Si muove costantemente su tutto il fronte d’attacco, lasciando per una volta a Zamparo l’area. Alterna gran giocate in velocità a errori di generosità e a inizio ripresa pesca il compagno d’attacco con un traversone al bacio che meritava miglior fortuna. Poi passa a destra e spinge a tutta fino a esaurimento benzina. Generoso!

ZAMPARO 6.5. Un paio di sponde per scaldarsi e alla prima palla buona un’inzuccata da bomber. Subito dopo ci prova al volo dal limite e nella ripresa potrebbe far meglio con una seconda inzuccata da centro area. Nel mezzo ci mette tanta qualità. Attaccante vero!

7’ st LIONETTI 6. Un altro spezzone incoraggiante. Entra bene in partita e dimostra di meritare spazio. Nella girandola degli under anche dal primo minuto.

7’ st GERARDI 5.5. Gli tocca la parte di gara più brutta e non riesce a incidere. Un’unica vera giocata in 40 minuti alla ricerca di palle giocabili.

27’ st MONTANARI sv. Recupera qualche bel pallone, spreca una bella chance al 93’ con una scelta sbagliata sull’attaccante da servire.

27’ st VENTOLA sv. Ci prova, ma nell’ultimo quarto d’ora di confusione sarebbe stata dura per chiunque.

CIOFFI 6. La linea verde per non far andare in rosso le casse si paga in fatto di identità. La squadra dalla continuità di prestazioni delle prime giornate non c’è più, ma quello che dà più da pensare è chi esce dalla panchina non incide molto e i secondi tempi sono in calando. Il suo Rimini torna comunque a muovere la classifica, anche se la vittoria manca da oramai cinque gare e col Gubbio serviva davvero come il pane…