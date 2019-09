Rimini FC. Scambio con la Viterbese: per Urso arriva in biancorosso Messina

L’ultimo giorno di mercato del Rimini FC si conclude con uno scambio: i biancorossi cedono alla Viterbese Castrense il centrocampista classe ’99 Oliver Urso, mentre arriva in Romagna il difensore Michele Messina, classe ’96.

LA NOTA DEL RIMINI F.C.

Il Rimini F. C. rende noto di avere acquisito, a titolo definitivo dalla Viterbese Castrense, le prestazioni del difensore, classe ’96, Michele Messina. Alla società laziale, con la medesima formula, passa il centrocampista classe ’99 Oliver Urso. Saluta il biancorosso anche il difensore, classe ’93, Matteo Boccaccini trasferito a titolo definitivo al Carpi.

A Michele un grande benvenuto a Rimini, a Oliver e Matteo il ringraziamento per la professionalità dimostrata durante la permanenza in biancorosso e i migliori auguri per il prosieguo della carriera.

