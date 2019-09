Privacy e cyberbullismo. Se ne parla in un convegno

Trattamento dei dati personali, legge sulla privacy, ciberbullismo. Questi ed altri temi sono al centro del convegno promosso dallo Studio Paci di Rimini. L’appuntamento è venerdì 27 settembre dalle 9 alle 13,30 Centro Congressi SGR di Rimini.

Il seminario formativo, che non ha finalità commerciali ma di promozione della cultura privacy, sarà l’occasione per fare un bilancio delle attività svolte ad un anno dall’entrata in vigore del D.lgs n. 101/2018, che ha integrato il D.Lgs n.196/2003, andando così a completare il quadro normativo introdotto dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati

personali.

Aprirà i lavori l’Avv. Luca Uguccioni, Segretario Generale del Comune di Rimini che porterà i saluti dell’Amministrazione. La Dott.ssa Mara Mucci, quale Segretario Generale Anorc professioni fornirà un quadro sulle attività portate avanti dall’Associazione in particolare in ambito pubblico. Particolarmente atteso l’intervento del Dott. Giuseppe Giuliano – Funzionario del dipartimento attività ispettive e Garante per la protezione dei dati personali che illustrerà come gestire ed affrontare una visita ispettiva. Non meno rilevanti gli interventi del Dott. Vittorio De Santis, Funzionario Ispettorato del lavoro di Rimini che fornirà importanti suggerimenti e consigli su come conciliare i controlli sull’attività dei dipendenti e gli adempimenti previsti dal Regolamento Europeo 2016/679. Il Dott. Vincenzo Papagni, Ispettore Superiore della Polizia di Stato, Comandante della Sezione Polizia Postale e delle Comunicazioni di Rimini avrà modo di affrontare il delicato argomento del cyberbullismo e delle problematiche ad esso collegate.

Oltre alla tavola rotonda sarà possibile partecipare a workshop tematici gratuiti con relatori esperti e disponibili a rispondere a quesiti nonché fornire suggerimenti ed indicazioni tecnico – pratiche per gestire al meglio il proprio patrimonio informativo. All’interno della tavola rotonda è previsto un approfondimento sul rapporto fra il Regolamento Europeo 2016/679 e la Legge

sammarinese 21 Dicembre 2018 n. 171 “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”.