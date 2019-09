Presentata la rosa 2019/2020 del Cosmos Futsal

Si è tenuta nel weekend appena trascorso la presentazione ufficiale della rosa 2019-2020 del Cosmos Futsal, squadra sammarinese impegnata anche quest’anno nel campionato di calcio a 5 e nella San Marino Futsal Cup. In diversi si sono presentati a Villa Ca’ Viola (San Paolo di Rimini) per capire meglio chi saranno i protagonisti in maglia gialloverde nella nuova stagione sportiva, che partirà tra una settimana esatta, e far sentire loro il proprio supporto.

“Le aspettative sono alte. Il gruppo si sta allenando bene. Ci piacerebbe tanto centrare la qualificazione alla fase finale di campionato e coppa, daremo tutto per raggiungere questo importante traguardo. Se non dovessimo riuscirci, tireremo le somme al termine della stagione per poi lavorare su quella successiva con l’intento di migliorare sempre di più”, ha dichiarato pubblicamente l’allenatore italiano Dante Canducci, confermato per il secondo anno consecutivo alla guida del club gialloverde di Serravalle. Nella prossima stagione rivedremo a sostegno della squadra anche il direttore sportivo Michele Marcolini e gli accompagnatori Antonio Serra e Valdes Pasolini.

Ecco i giocatori che compongono la rosa 2019-2020 del Cosmos Futsal, di cui cinque sono stati ingaggiati durante la finestra estiva di calciomercato.

Portieri: 1 Maikol Colonna (sammarinese, confermato per il 4° anno consecutivo), 12 Marco Zafferani (sammarinese, confermato per il 3° anno).

Centrali: 2 Michael Mauri (sammarinese, acquistato dal Murata), 3 Nicola Moretti (italiano, confermato per il 4° anno consecutivo), 5 Fabio Garavelli (italiano, confermato per il 2° anno consecutivo), 8 Giacomo Gasperoni (sammarinese, confermato per il 6° anno).

Laterali: 4 Matteo Zafferani (sammarinese, confermato per il 4° anno consecutivo) 6 Alessandro Lisi (sammarinese, confermato per il 2° anno consecutivo), 11 Alessandro Burgagni (sammarinese, acquistato dal Tre Penne), 13 Andrea Busignani (sammarinese, confermato per il 7° anno consecutivo), 14 Davide Matteini (sammarinese, confermato per il 4° anno consecutivo), 16 Edoardo Allasia (italiano, acquistato dalla Folgore), 19 Mattia Gabrielli (sammarinese, confermato per il 2° anno consecutivo).

Universale: 9 Alessandro Esposito (italiano, ingaggiato quest’anno).

Pivot: 7 Manuel Rossini (sammarinese, acquistato dal Murata), 10 Artur Konovalenkov (ucraino, confermato per il 3° anno consecutivo), 18 Gianmarco Capelli (italiano, confermato per il 2° anno consecutivo).

Andrea Lattanzi

Addetto stampa Società Sportiva Cosmos