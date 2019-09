Pambianco-Torrisi vincono il doppio Over 45, Riccardo Rondinelli finalista nell'Over 35

Rush finale nei campionati italiani Veterani in corso al Lawn Tennis Club Mare e Pineta ed al Ct Cervia. Nel doppio Over 45 vittoria di Stefano Torrisi-Paolo Pambianco (n.1), portacolori del Ct Cervia, in finale su Pertosa-Senatore (n.2) per 7-5, 5-7, 10-8.

Nell’Over 35 successo del romano Emiliano Privato (2.6, n.2) in finale su Riccardo Rondinelli (2.6, n.1), altro portacolori del Ct Cervia, per 6-0, 6-1.

Nel singolare Over 50 bella semifinale per Paolo Pambianco che nei quarti ha battuto 7-5, 6-3 il 2.8 Francesco Riccelli (n.9). Da sottolineare che Pambianco, direttore tecnico al Ct Cervia, dove è maestro Riccardo Rondinelli, è campione uscente in singolare e doppio.

Nel tabellone Over 40 finale per il maestro del Ct Casalboni, Luca Marco Casanova (2.5, n.1) che in semifinale ha battuto il 2.8 Andrea Godio (n.4), altro portacolori del Ct Cervia, per 6-4, 6-1 ed in finale trova il 2.5 Sasha Alessandro Rampazzo (n.2).

