Montegiorgio-Cattolica S.M., la vigilia del tecnico Emmanuel Cascione

Il Cattolica Calcio S.M. vuole abbandonare quanto prima l’ultimo gradino della classifica, condiviso con l’Avezzano. Dopo la sconfitta interna con la Recanatese, i giallorossi vanno a far visita ad un Montegiorgio che con i suoi sette punti naviga nei quartieri nobili della classifica.

Emmanuel Cascione, che al “Capanni” di Savignano sul Rubicone è stato costretto a guardare i suoi dalla tribuna per squalifica, torna a bordo campo.

Com’è stato guardare i suoi ragazzi da fuori domenica scorsa?

“Molto soddisfacente – attacca il condottiero del Cattolica S.M. – perché dall’alto si vede ancora di più la bravura dei ragazzi nel fare quello che io gli ho chiesto in queste settimane. Ho visto un grande passo avanti rispetto alla prime partite”.

Peccato che il rigore della Recanatese che ha completato il ribaltone sia arrivato in un momento in cui sembravate aver preso le misure alla capolista.

“Non sto a guardare tanto se gioco meglio o peggio dell’altra squadra perché le partite molte volte hanno epiloghi illogici. Guardo più l’equilibrio di una squadra, la sicurezza. E contro la Recanatese ho visto una squadra sicura di sé, che aveva capito che l’avversario era in difficoltà. Poi, sempre per demerito nostro, per quell’errore banale che mettiamo in tutte le partite, perdiamo. È un momento così: di solito in serie D ci vogliono 4-5 errori perché venga fuori un gol, invece noi veniamo puniti ad ogni errore”.

Il Montegiorgio Calcio è un altro scoglio duro da affrontare.

“Le squadre che abbiamo incontrato finora sono squadre in salute, che hanno una buona classifica, a parte l’Agnonese. I nostri risultati ci penalizzano un po’, ma anche noi stiamo bene mentalmente, stiamo crescendo in campo e trovando sicurezza. Abbiamo visto che è un campionato abbastanza livellato verso l’alto”.

Che Montegiorgio si aspetta?

“Rispetto all’anno scorso il Montegiorgio ha preso un po’ più di velocità, di gamba. Per il resto è rimasto con una grande solidità difensiva di squadra: è molto difficile riuscire a segnare contro di loro. È una squadra che ha esperienza. Sarà una partita molto difficile: non vedo il Montegiorgio, come valore, sotto la Recanatese o il Matelica”.

Qual è l’obiettivo del Cattolica S.M., lasciare l’ultimo posto della graduatoria?

“Non è tanto quello, da parte mia perlomeno, ma il fatto di vedere una squadra che stia attenta per 95 minuti, che non commetta quell’errore stupido che alla fine ci penalizza. Penso che levando quell’errore potremmo portare a casa qualche punto”.

Assenti gli stessi tre giocatori che hanno saltato la sfida con la Recanatese.

“Non ci saranno ancora Merlonghi, Som, che si è reintegrato con il gruppo ma non è ancora al cento per cento, e Barellini” chiosa mister Cascione.

IL QUADRO COMPLETO DELLA 5a GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE D GIRONE F E LA CLASSIFICA