Mondo dello sport in lutto, si è spento Walter Nicoletti

Si è spento Walter Nicoletti, grande personaggio del mondo dello sport romagnolo. Aveva 67 anni ed era da tempo malato. Cominciò come allenatore a San Mauro, Savignano e Santarcangelo. Poi nel 1985 arrivò alla Vis Pesaro, che portò dall’interregionale alla C1. Da qui una lunga serie di panchine tra serie C e B: Giarre, Taranto (1990, la prima panchina nei cadetti), Empoli, Pisa, Trapani, Gualdo, Livorno, Cesena (serie B 1999/2000); Pistoiese, Lucchese e l’ultima esperienza nel 2005 sulla panchina della Spal. Era consigliere dell’Aiac, associazione italiana allenatori e docente di tecnica calcistica al centro di Coverciano.

Il funerale sarà celebrato mercoledì alle 15.30 alla Chiesa della Collegiataa Santarcangelo, dove martedì sera alle 20.30 ci sarà la veglia di preghiera.

Il cordoglio del sindaco di Santarcangelo, Alice Parma:

“Apprendiamo con grande tristezza della scomparsa di Walter Nicoletti, un vero e proprio punto di riferimento per il calcio, lo sport e più in generale la comunità santarcangiolese. Nei suoi anni in panchina, Walter aveva allenato squadre in varie parti d’Italia a partire ovviamente dalla Romagna, comprese il Cesena in Serie B e la “sua” Santarcangiolese.

La sua attenzione nei confronti dei più giovani che si avvicinavano allo sport è testimoniata, tra l’altro, dalla partecipazione al Consiglio comunale straordinario convocato a maggio 2008 insieme all’Unicef nell’insolita cornice dello Sferisterio, dove era intervenuto in qualità di rappresentante dello sport più popolare del nostro Paese.

Più recentemente, mentre proseguiva l’attività nel mondo dello sport, Walter si è distinto anche per una serie di iniziative benefiche abbinate all’altra sua grande passione, quella per la canzone, che lo hanno portato a riempire il Supercinema per raccogliere fondi destinati a chi ne aveva più bisogno.

Salutiamo Walter, che tra poche settimane avrebbe compiuto 67 anni, con la gratitudine di chi amministra una città che tanto ha beneficiato del suo impegno, e con la commozione che ci porta a stringerci con affetto intorno alla sua famiglia in questo momento di lutto”.

Il cordoglio della Santarcangiolese Basket.

Il presidente Fornari, i dirigenti, lo staff tecnico, i giocatori e tutti i collaboratori della Santarcangiolese esprimono il loro cordoglio per la scomparsa di Walter Nicoletti e sono vicini al figlio Luca e a tutti i familiari in questo difficile momento.

Walter è stato oltre che stimato e apprezzato allenatore di Calcio di altissimo livello tra i fondatori del movimento cestistico Santarcangiolese.

Per la nostra giovane società sarà sempre un punto di riferimento ed un esempio da seguire per l’umanità e la professionalità dimostrate durante la sua vita.

Ciao Walter!