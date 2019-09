Modena-Rimini, la vigilia del tecnico Renato Cioffi

Interrotta a due la mini-striscia negativa, il Rimini si prepara alla trasferta al “Braglia” di Modena (calcio d’inizio domenica alle ore 17:30, diretta testuale su Newsrimini) per cercare di guarire dalla “trasfertite” ereditata dalla passata stagione. Romagnoli ed emiliani hanno lo stesso ruolino di marcia: 6 punti in classifica (in media uno a partita) frutto di una vittoria e tre pareggi, a fronte di due sconfitte.

La vigilia del tecnico dei biancorossi, Renato Cioffi.

Il tecnico dei biancorossi parte dalla gara di mercoledì pareggiata con il Gubbio. “La partita secondo me è stata fatta. Abbiamo sbagliato in alcune situazioni: in primis dopo il gol avremmo dovuto premere perché c’erano i presupposti per farlo. Anche il Gubbio ha elementi importanti, nessuna squadra è una cenerentola. Loro ci hanno creato difficoltà nel palleggio, noi l’errore che abbiamo fatto è stato quello di ritirarci troppo. Abbiamo parlato con la squadra siccome è successo due volte consecutive, perché era accaduto anche a Carpi, è un aspetto che noi dobbiamo curare. Non dobbiamo andare in apprensione. Siamo una squadra giovane che deve giocare con vigore per far male agli avversari e non speculare. Quando giochiamo per speculare è la volta che perdiamo. La nostra miglior difesa deve essere l’attacco. L’importante è che noi riusciamo ad essere sempre squadra: mai indietreggiare e sempre testa avanti. Nelle ultime tre partite al di là dei risultati ho visto sempre delle prestazioni”.

Sul Modena. “”Pur essendo partiti con molto anticipo rispetto a noi e avendo costruito un organico per centrare ben altri obiettivi hanno i nostri stessi punti. Troveremo una squadra che vorrà fare risultato, dalle grandi qualità tanto che si permette di tenere in panchina giocatori del calibro di Ferrari e Sodinha. Hanno elementi quali Zaro o lo stesso Perna che ha militato una vita in B e anche in Serie A. Giocheremo su un palcoscenico importante e davanti a un grande pubblico, anche se questi credo siano stimoli in più per fare bene”.

Nessun assente. “Non manca nessuno. Nava è un giocatore per noi indispensabile, che deve giocare. Mercoledì era acciaccato e abbiamo preferito farlo riposare per tenerlo per domani”.

Sull’utilizzo degli under. “Ne abbiamo sette, su quei sette scegliamo. Arlotti viene da un lungo infortunio e comunque ha fatto due partite in tre giorni. Se ha recuperato bene vediamo. Forse è l’unico con quelle caratteristiche. Vediamo dove gestire e dove possiamo magari far male”.

Ancora sugli emiliani. “Il Modena ha fatto gli stessi punti nostri e giocheremo a specchio: ci saranno quindi tanti duelli individuali. Io da giocatore avrei sempre voluto giocare queste partite perché sono stimolanti. Finalmente troveremo un terreno di gioco decente per giocare a calcio e speriamo di riuscirci. Se i miei andranno in mezzo al campo battagliando ce la giocheremo fino alla fine. Poi ci sono episodi che ti possono andare sia a favore che contro. Spero che finalmente un episodio possa andare a nostro favore. Anche sul gol non siamo stati molto fortunati. Se noi facciamo la nostra partita ce la giocheremo”.

Il pregara di mister Cioffi sarà trasmesso anche su Radio Icaro (92FM) oggi (sabato) alle ore 16:35.

LA 7a GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE C GIRONE B E LA CLASSIFICA