L'Open Day di Minibasket della Polisportiva Stella

Lunedì 16 settembre alle ore 18 si svolgerà l’OPEN-DAY di minibasket presso il Centro Sportivo della Polisportiva Stella.

Verranno presentati programmi e iniziative dell’imminente stagione sportiva per bambini e bambine nati/e tra il 2008 e il 2015.

Mentre in sala riunioni i genitori potranno ascoltare le nostre proposte e scoprire le nostre iniziative/convenzioni – si legge in una nota della società -, in palestra i bambini saranno intrattenuti dai nostri istruttori minibaket qualificati con giochi divertenti e appassionanti, per permettere ai giovani atleti di provare l’emozione del basket. Vi aspettiamo a braccia aperte, per fare canestro insieme a noi!

Per informazioni:

Fabrizio – cell. 328-2179261

mail: basket@polstella.com

Link: http://www.polstella.com/index/2019/09/08/open-day-minibasket/.