Il calcio clementino riparte. Si presenta il FC Young Santarcangelo

Presentazione ufficiale oggi nel municipio clementino per il Football Club Young Santarcangelo, la nuova società che intende far ripartire il calcio in città. Per questa stagione con il settore giovanile, che coinvolge i ragazzi dal 2007 fino al 2014. Ma dalla prossima stagione l’intenzione è di avere una prima squadra, per iscriversi almeno al campionato di eccellenza.

Presidente è Nelson Nicolini, Matteo Fontana è Vice Presidente e Andrea Boldrini Amministratore Delegato. Gabriele Farotti è responsabile tecnico del settore giovanile. A fare gli onori di casa il sindaco Alice Parma. La nuova società ha un proprio sito in partenza, www.santarcangelocalcio.com (il dominio della vecchia società era .net) e una pagina Facebook.