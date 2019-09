I 360 Kids incontrano Stefano Galvani, in passato tra i primi 100 tennisti del mondo

Non capita tutti i giorni di conoscere un tennista professionista che in passato è stato tra i primi 100 del mondo e che ha avuto la possibilità di scontrarsi, addirittura vincendo per ben due volte, con Rafael Nadal. Parliamo di Stefano Galvani, che nei giorni scorsi ha fatto visita ai piccoli del centro estivo sportivo di Morciano di Romagna. Il campione di Padova, con grande simpatia e disponibilità, ha spiegato a bambini e ragazzi quali sensazione si provano a calcare i campi di tennis più importanti del mondo, le gioie ma soprattutto la fatica di una lunga carriera. Non sono mancati ‘selfie’ e autografi con i ‘360 Sport Kids’. Nel finale Galvani ha anche impugnato la racchetta, scambiando alcune palle con i piccoli sportivi, che hanno avuto così la possibilità di misurarsi e divertirsi in compagnia di un ex top player.

Non è tutto. Nei giorni scorsi, infatti, le piccole racchette di ‘360 Sport’ hanno dato vita ad un emozionante torneo in vista dell’inizio della stagione autunnale e della ripresa dei corsi di tennis. I ragazzini sono stati divisi in due gironi, giocando tutti contro tutti. I due migliori di ogni girone sono quindi passati alle semifinali. Qui si sono affrontati Angelo Hoxa-Alessandro Prodan e Stefan Simion-Diego Pensalfini. In finale Prodan e Simion, con quest’ultimo che ha avuto la meglio al termine di un match combattutissimo.

Nel frattempo sono riprese le iscrizioni ai corsi invernali di tennis. La società ‘360 Sport’ ripropone un ciclo di prove gratuite per tutti coloro che desiderano avvicinarsi a questo sport. Nel caso del tennis, le prove si svolgeranno nelle giornate di sabato 14 e venerdì 20 settembre. Di seguito gli orari: ore 17 (bambini), 18 (ragazzi), 19 adulti. Si ricorda che ‘360 Sport’ è una delle poche realtà in Emilia-Romagna ad essere stata riconosciuta come Centro Coni per l’orientamento e l’avviamento allo sport (con test motori di ingresso e di fine anno, passaporto sportivo e metodi di insegnamento all’avanguardia).

Per le prove gratuite (anche in altri giorni e orari) o per informazioni e iscrizioni è possibile telefonare al numero 348 4442642.