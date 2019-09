Gabicce Gradara : venerdì 6 la festa del club in piazza. Consegnata la Coppa Disciplina

Presentazione ufficiale del Gabicce Gradara nel nuovo piazzale del municipio. L’appuntamento è per venerdì 6 settembre alle ore 20,30. Tutte le squadre squadre, a cominciare da quelle del settore giovanile, partendo da Giardini Unità d’Italia sfileranno in divisa per le vie del centro e poi saranno presentate sul palco insieme ai rispettivi staff tecnici. Una vetrina prestigiosa per i ragazzi del club. Verranno illustrati i progetti della società, in particolare la fresca partnership col Parma Calcio per quanto riguarda il settore giovanile.

Saranno presenti i sindaci di Gabicce e di Gradara, rispettivamente Domenico Pascuzzi e Filippo Gasperi, gli assessori allo sport dei due comuni Thomas Tenti e Roberto Reggiani, il presidente del Coni provinciale Alberto Paccapelo oltre al presidente del comitato regionale delle Marche della LND Paolo Cellini. Sarà proprio lui a consegnare nelle mani del capitano Alberto Sabattini la Coppa Disciplina relativa alla scorsa stagione, un premio prestigioso per il club presieduto da Gianluca Marsili.