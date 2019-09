Ci.Vi.Vo e studenti a supporto degli uffici giudiziari

Questa mattina è stato firmato nella sede del Tribunale un protocollo per la collaborazione tra Comune, Tribunale e Procura per il miglioramento dell’attività giudiziaria e la tutela della sicurezza della collettività.

Il Comune di Rimini era rappresentato dal Vicesindaco Gloria Lisi e dal dirigente Anna Errico),il Tribunale dalla Presidente Francesca Miconi e la Procura della Repubblica dal Procuratore Elisabetta Melotti).

Nello specifico, il Comune di Rimini, metterà a disposizione degli Uffici Giudiziari, a titolo gratuito, cittadini e volontari che si renderanno disponibili ad effettuare attività di carattere marginale e non sostitutivo delle mansioni affidate ai dipendenti degli Uffici Giudiziari, che non comportano conoscenze, qualifiche o specializzazioni specifiche.

Cittadini e volontari che rientrano già nell’ambito di alcuni progetti attivati da parte del Comune di Rimini, come il “Progetto Ci.vi.vo – Civico.Vicino.Volontario”, finalizzato all’individuazione di volontari disponibili a prestare la propria attività per sviluppare all’interno della comunità nuove formedi solidarietà, aiuto e partecipazione alla gestione della cosa pubblica; percorsi formativi a titolo gratuito e stage presso l’Amministrazione Comunale di Rimini a favore di studenti che eventualmente ne facciano richiesta; lavoratori di Pubblica Utilità, autorizzati a prestare servizio presso il Comune di Rimini in base alla convenzione stipulata con il Tribunale di Rimini