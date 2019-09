Bravetti punta alle semifinali nel 2a categoria di Ravenna

A differenza della scorsa settimana, stavolta Andrea Picchione non è riuscito a guadagnarsi un posto nel tabellone principale del torneo Itf Men’s Future di Santa Margherita di Pula (25.000 dollari, terra).

L’allievo della San Marino Tennis Academy, classe 1998, dopo aver sconfitto all’esordio per 62 61 il tedesco Delf Gohlke, nel decisivo turno di qualificazione ha ceduto di misura, con il punteggio di 36 75 10-5 a Francesco Maestrelli. Mastica amaro il giovane aquilano per aver mancato due match point, sul 5-3 15-40 con l’avversario al servizio.

Picchione in Sardegna, sui campi del Forte Village, è in gara anche in doppio insieme ad Alessandro Ingarao (sono la coppia terza testa di serie): al primo turno devono vedersela con Antonio Massara e Luca Potenza.

In contemporanea il forlivese Diego Bravetti (classifica 2.8) è impegnato nel trofeo “Lappersid”, torneo nazionale di seconda categoria in dirittura d’arrivo sui campi del Circolo Tennis Zavaglia, a Ravenna: dopo il bel “positivo” messo a segno ai danni del padrone di casa Umberto Crocetti Bernardi (2.5), terzo favorito del seeding, superato in rimonta per 36 64 61, l‘allievo di Giorgio Galimberti affronta nei quarti di finale Paolo Bonafede (2.6,

Tennis Chieti).

Ufficio stampa San Marino Tennis Academy di Giorgio Galimberti

Alessandro Giuliani