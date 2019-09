A Mirabilandia è iniziata ufficialmente la stagione 2019/2020 del Mondo BVolley

È iniziata ufficialmente la stagione 2019/2020. Per il quinto anno consecutivo il Mondo BVolley si è ritrovato a Mirabilandia per una giornata all’insegna del divertimento. L’ormai classico evento di inizio stagione ha visto la presentazione delle squadre Bvolley e delle prime e seconde squadre delle società del gruppo, la prima visione del video “One dream 2019”, l’estrazione di circa 30 regali offerti dai partner del gruppo (Decathlon, Gioielleria Sergio Tamburini, ottica Angelo, Mirabilandia/Ducati World), il passaggio della mascotte dalle ragazze del 2006 alle nuove under12/13, la foto di gruppo al Ducati World e

tanto altro ancora.

La giornata in dubbio fino a poche ore dall’apertura del parco a causa delle condizioni meteo non proprio ottimali, ha visto gli organizzatori vincere la sfida con più di 600 presenze nonostante il freddo ed il rischio pioggia che si è risolto in poco più di qualche goccia ed una temperatura autunnale; ancora una volta Mirabilandia Parks si è dimostrata la cornice perfetta per aggregare atlete, famiglie, addetti ai lavori ed anche tanti amici che hanno colto l’occasione per passare una bellissima giornata di divertimento in piacevole compagnia.

“È sempre emozionante incontrarci tutti insieme al Pepsi Theatre di Mirabilandia, anche perché le occasioni nel corso della stagione non sono tante. Ogni anno cerchiamo di migliorare un evento per tutti noi molto importante perché permette di conoscerci e conoscere un movimento che parte dai piccoli per arrivare fino alle prime squadre delle società. Iniziamo la 13° stagione e credo che già questa longevità la dica lunga sulla bontà del lavoro che da anni sviluppiamo. Colgo l’occasione per fare un grosso in bocca al lupo a tutte le formazioni e ringrazio coloro che hanno condiviso con noi questo bel momento di festa. Giochiamo, divertiamoci e facciamolo con il sorriso!” il commento del Direttore Generale Balducci.

Ma l’evento Mirabilandia oltre a suggellare l’inizio di stagione è stato anche l’epilogo di una serie di novità e conferme nello staff tecnico ed organizzativo del Mondo BVolley che si sono concretizzate nell’arco di questa lunga estate appena trascorsa.

Già a maggio scorso la prima news rivoluzionaria con la nomina a Direttore Tecnico del gruppo, di Vittorio Cardone già allenatore negli ultimi due anni delle squadre giovanili giallo-nere prima in under18 e under13 e l’ultima stagione in Under14. Succede a Marco Balducci che dalla nascita del progetto è sempre stato il Coordinatore tecnico e che manterrà il ruolo di Direttore Generale.

New entry importanti anche nello Staff tecnico del gruppo allenatori; entra a far parte a pieno titolo della Famiglia BVolley anche Gianmaria Tontini che già nelle scorse stagioni, da quando il Riccione Volley era entrato a far parte del progetto aveva collaborato attivamente nella gestione delle squadre giovanili e in questa stagione seguirà l’Under 14 e l’Under 16. Novità anche per quanto riguarda il ruolo di Responsabile della segreteria BVR dove entra a far parte del gruppo Michele Baldrocco, che dopo tanti anni trascorsi in Fipav, porterà la sua esperienza per migliorare tutti quegli aspetti necessari al fine di garantire ancora più puntualità e forza anche a livello dirigenziale.

Dopo le novità veniamo alle piacevoli conferme; anche per la prossima stagione farà parte dello staff tecnico del gruppo Roberto Baldacci, che collaborerà con Gianmaria Tontini nella gestione delle ragazze Under14 e 16; altra importante conferma quella di Fabio Pesaresi che continuerà a seguire la formazione di Under13.

Queste le parole del Direttore Generale Balducci: “Siamo felici di continuare la collaborazione con Roberto e Fabio. Hanno sempre dimostrato attaccamento al nostro progetto e condiviso la nostra idea di pallavolo. E’ una conferma importante nel segno della continuità sia dal punto di vista tecnico che umano. Un caloroso benvenuto anche alle nuove entrate che hanno scelto di partecipare a questa nuova avventura, credo che lo staff che ha preso forma abbia tutte le carte in regola per rispondere alle future sfide e possa essere da stimolo anche per tutto il nostro mondo”.

Ultima novità ma non per importanza è l’ufficialità della nascita durante l’estate passata della collaborazione tra il Bvolley Romagna ed il Vero Volley Monza, consorzio ai vertici della pallavolo nazionale che può vantare una doppia serie A1 sia maschile che femminile, un settore giovanile da 1600 atleti e 50 società circa aderenti al proprio network.

La collaborazione proietta le società del gruppo all’interno di un contesto ambizioso, dove l’idea che sta alla base è quella della cultura sportiva, sulla quale da tempo Bvolley Romagna sta investendo, unita ad una volontà di “eccellere” non solo in ambito sportivo ma anche dal punto di vista dell’organizzazione, del marketing e della comunicazione.

In tutto questo contesto Bvolley Romagna si dimostra ancora una volta una realtà aperta, sempre in continua evoluzione ed alla ricerca delle migliori possibilità per i propri settori giovanili, oltre che un importante punto di riferimento per il territorio con in testa un percorso ben chiaro da seguire ed un obiettivo ben preciso da raggiungere.

Ufficio Stampa BVOLLEY